Duré: “Walter Vuoto fue un enorme jefe de campaña”

La concejala riograndense Eugenia Duré, quien fue electa senadora nacional en los comicios del domingo pasado, sostuvo que el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, “fue un enorme jefe de campaña” que “entendió desde el principio que era necesaria la unidad”.

En declaraciones al programa Capicúa de FM del Sur, Duré expresó que “Walter Vuoto fue un enorme jefe de campaña, entendió desde el principio que era necesaria la unidad; hay algo que siempre nos transmite y es que debemos tener los brazos abiertos y pensar que el objetivo tiene que ser el bien común; cuando un dirigente político además de tener la confianza en sus candidatos y candidatas tiene generosidad, también se logran resultados como el del domingo”.

Sobre el triunfo del Frente de Todos a nivel provincial en todos los estamentos que se pusieron en juego en las elecciones del 27 de octubre, Duré manifestó que “fue el resultado de un trabajo colectivo que se hizo en toda la provincia”.

Además, valoró que durante la campaña “los vecinos nos abrieron las puertas, me contaron sus historias de los años de Mauricio Macri, sobre cómo les había cambiado la vida, estuve hablando con jóvenes de 18 y 19 años que desde hace tres están vendiendo cosas en la calle y no están estudiando”. Y agregó que “son historias de vida que nos fortalecieron para seguir caminando y hacer que este modelo económico no siga perdurando”.

En esa línea, dijo que “hablamos con Walter y con Matías Rodríguez sobre cómo había cambiado la sensación y la emoción en la gente”, ya que “antes de las PASO había desesperanza, tristeza, desesperación y luego un clima de esperanza”, y el domingo “la gente festejó junto a nosotros”.

“Tenemos que trabajar por esas familias que no pueden tener el plato de comida en sus mesas”, enfatizó la senadora electa, y observó que “es complejo lo que se viene porque hay que empezar a reconstruir estos cuatro años de desastre total del gobierno de Mauricio Macri; hay que reconstruir y tener confianza en Alberto Fernández y en las propuestas que presentó”.

Por otra parte, en referencia al peronismo fueguino Duré aseveró que “soy una convencida de que hay que trabajar en las diferencias hacia adentro y hacia afuera, diferencias que son lógicas y naturales”.

Sostuvo que “cuando Cristina llamó a la unidad veníamos trabajando también en los consensos y en las diferencias que pudimos haber tenido en estos años, y en ese momento entendimos que esa unidad era necesaria para el objetivo principal que era poner a la Argentina de pie; y estuvimos forjándola desde el Frente de Todos” porque “ese objetivo era mucho más grande que la diferencia que pudiera haber desde personal y lo político”. Y recordó que “Alberto también trabajó junto a Néstor buscando consensos y dialogando” ya que “en ninguna construcción colectiva se puede trabajar para lograr el objetivo de que los argentinos estén mejor si hay diferencias hacia afuera, ya que no le hacen bien a la gente”.

Por último, Duré afirmó que “soy una soldada de este modelo de país que siempre ha apostado a la unidad, y a la unidad del peronismo”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.