“El camino es el diálogo y la paz, sostenido en nuestras convicciones y fortaleza del reclamo”

El intendente Walter Vuoto hizo una fuerte reivindicación de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, reconoció el sacrificio de caídos y veteranos de guerra y afirmó que para la resolución del diferendo con Gran Bretaña “el camino es el diálogo y la paz, sostenido en nuestras convicciones y verdades históricas, y en la fortaleza de nuestro reclamo”.

Fue en el acto central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que se desarrolló en la Plaza Malvinas de Ushuaia y en el que también fueron oradores el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Carlos Latorre; la gobernadora Rosana Bertone y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio.

Vuoto sostuvo que “nos encontramos una vez más, un 2 de abril, para rendir homenaje a nuestros veteranos y caídos en las Islas Malvinas”, y remarcó que “como hombres y mujeres del sur, este sur tan austral, ratificamos la defensa de nuestra soberanía nacional, la claridad de nuestro reclamo histórico y la honra de quienes combatieron con dignidad y dieron todo por nuestro pueblo”.

Sobre los veteranos de guerra expresó que “son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeros; son historia viva, están entre nosotros, con nosotros, y forman parte de esta querida comunidad”.

También expresó que “los nombres de los caídos nos rodean en esta plaza y a ellos les decimos que la lucha no fue en vano, porque Malvinas es hoy una causa de todos los argentinos y argentinas”.

“Rechazamos firmemente la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido; esta parte del fin del mundo, y para nosotros inicio de todas las cosas, es zona de paz y de protección de la naturaleza”, enfatizó el Intendente, y recordó que “así lo reclamamos en la última Cumbre de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, donde más de 3200 alcaldes y representantes de ciudades latinoamericanas, subscribieron el documento que ratifica nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas, y de esta manera lo seguiremos haciendo en todos los foros internacionales en los que nos toque participar”.

Además, hizo hincapié en que “en este nuevo aniversario que nos convoca debemos reconocer y celebrar el trabajo realizado por la Cruz Roja Internacional en el cementerio de Darwin, como reparación para las familias que nunca vieron regresar de las islas a sus seres queridos”.

“Esos cuerpos están en suelo argentino, llevarán un nombre que no sólo será conocido por Dios y que ahora también será reconocido por quienes los amaron en vida y por aquellos que los honraremos como héroes en su descanso eterno”, resaltó.

Vuoto aseveró que para la resolución del conflicto con Gran Bretaña “el camino es el diálogo y la paz, sostenido en nuestras convicciones y verdades históricas, y en la fortaleza de nuestro reclamo”.

En esa línea, recordó que en 2004 “supo decir un gran expresidente patagónico y malvinero en esta misma plaza que ‘por el diálogo, por la paz, pero con la firmeza de que obtener la soberanía de las Islas Malvinas no será una cuestión de supuestas acciones que se hicieron en el pasado creyendo que renunciando a nuestros valores podremos recuperar las Malvinas; no señores, no hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas. Se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores y la integración nacional de nuestra amada tierra`”.

“Por eso en Ushuaia, como en todo nuestro sur, nos reconocemos como personas con cultura malvinera; de ninguna manera las Islas estarán ajenas a nuestra historia como pueblo, no son lejanas ni están perdidas”, continuó el jefe del Ejecutivo de Ushuaia, tras lo cual aseveró que las Malvinas “son parte de nuestro territorio, son parte de nuestra historia, de nuestro presente, pero fundamentalmente de nuestro futuro”.

“Por eso, porque queremos tener futuro nada nos moverá del camino del diálogo elegido una y mil veces en la construcción de una patria con memoria, verdad, justicia, soberanía y paz”, sentenció.

Por último, Vuoto manifestó que “somos Ushuaia, somos Malvinas, somos Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, somos Argentina; que vivan nuestros héroes de Malvinas y que viva la Patria”.

Tras los discursos se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento de Malvinas y se entregaron presentes, tras lo cual las autoridades se trasladaron hasta la bahía Ushuaia para arrojar flores al mar en homenaje a los caídos en el conflicto.

