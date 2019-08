“El Concejo Deliberante debe tener mayor poder de acción que remitir pedidos al Ejecutivo Municipal”

El concejal Juan Manuel Romano se expresó acerca de la necesidad de utilizar herramientas que den soluciones efectivas a los problemas de los vecinos y que vayan más allá de elevar pedidos al Ejecutivo que por lo general no tienen respuesta. “Si las resoluciones que mandamos al Municipio no son atendidas nuestro trabajo con los vecinos es nulo y eso no es algo que debamos seguir tolerando”, manifestó el edil.

Acerca de la discusión que se dio en la reunión de Comisión del día miércoles, presidida por Romano, el edil dijo que “el intercambio de ideas surgió como resultado de analizar de qué manera se puede dar respuesta a los problemas de los vecinos de forma ágil, rápida y efectiva. Tenemos que tener una herramienta que vaya más allá de una simple resolución que por lo general no da respuesta y por lo tanto no modifica la vida de los vecinos”.

En relación a la necesidad de dar respuestas concretas, Romano aseguró que “creemos que hay temas que tienen que dejar de ser resoluciones o notas al Ejecutivo, para pasar a ser instrumentos de cambio efectivos, por lo que pasaremos a plantear ordenanzas que modifiquen el presupuesto aprobado”.

“Más allá de de las opiniones de cada bloque, lo que tenemos claro es que desde ahora nuestros planteos al Ejecutivo se tramitarán en formato de Proyecto de Ordenanza, porque entendemos que es la única manera de brindar soluciones efectivas a los vecinos de nuestra ciudad que son los que nos requieren y reclaman en cada visita a los barrios”, finalizó el edil.

