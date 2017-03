“El dialogo institucional es fundamental para resolver los problemas de la gente”

El concejal Juan Manuel Romano se expresó acerca de la necesidad de trabajo conjunto entre las instituciones. “Tenemos que terminar con los mensajes mediáticos y materializar las charlas y los encuentros, por el bien de la comunidad”, manifestó el edil.

En diálogo con Radio Provincia, el concejal radical Juan Manuel Romano también remarcó la urgencia de trabajar “en el plan de desarrollo estratégico de la ciudad, un plan completo, del que participe la comunidad como se ha hecho en años anteriores en forma inclusiva, hay que hacerlo tal como se hizo en la gestión de Garramuño y que Sciurano continuó”.

“Hay que poder trascender las cuestiones personales, porque si no se termina dañando a la sociedad, la relación institucional tiene que existir, como sea. Esa relación es la que resuelve los problemas de la gente”, afirmó Romano.

En relación a la situación de la provincia, el edil dijo que “vivimos una situación social compleja en la que no podemos mirar para otro lado, hay que hacerse cargo cada uno desde su lugar. Hay que encontrar canales de dialogo para poder gestionar y generar soluciones a los problemas de la ciudad”.

“Hay que dejar de pensar en las elecciones y materializar las soluciones que la gente necesita, hablar con los vecinos, caminar la ciudad, ir al supermercado, ahí te encontrás con las necesidades reales, los problemas”, continuó Romano.

“Si nos alejamos un poco del circulo de la cuestión política – mediática y nos acercamos a la gente, transitamos nuestra ciudad con consciencia, vamos a entender los problemas reales. Te pongo un ejemplo claro del que nos llegan bastantes pedidos: la pista de patinaje, ni hablar de la confitería y la concesión. Un lugar de esparcimiento y deporte sano y no sabemos qué pasa con ese lugar. Es un pequeño ejemplo de lo que la ciudad necesita solucionar”, afirmó el edil radical.

El concejal manifestó que “los partidos políticos tienen que ser contenedores de demanda social, sino no sirven. Si la gente no participa es porque no estamos poniendo en marcha los mecanismos que la gente necesita para participar, es nuestra responsabilidad”.

