El Municipio otorgó 10 millones de anticipo a la UISE para sostenener el precio del boleto

El intendente Walter Vuoto otorgó por decreto un adelanto de más de 10 millones de pesos en subsidios a Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) ante la solicitud de la empresa por la pérdida de los subsidios dispuestas por el Gobierno Nacional y para evitar el aumento del costo del boleto de la línea urbana de colectivos.

En el decreto N° 1261 Vuoto accedió al pedido de la UISE para que los vecinos no tengan que afrontar un potencial aumento del boleto producto de las medidas nacionales, aunque asimismo estableció que el adelanto será descontado en cuotas de 2 millones de pesos por mes a la empresa solicitante.

Entre los argumentos del decreto se menciona que “se presenta el Presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) referenciando la situación que se encuentran los subsidios nacionales, requiriendo en consecuencia el adelantamiento de los subsidios municipales del año en curso por la suma de $10.421.340 a los fines de realizar operaciones imprescindibles para el funcionamiento de la empresa”.

En ese sentido se aclara que “este municipio no permanece ajeno a las consecuencias que ha provocado y provoca en el funcionamiento cotidiano de la empresa y por ende en la prestación del servicio público de transporte de pasajero el artículo 125 de la Ley Nacional 27.467 lo que fuera analizado mediante decreto Municipal N° 876/2019 por medio del que se aprobó un subsidio extraordinario en favor de la UISE”.

Además se menciona entre los fundamentos del decreto que “es decisión del ejecutivo municipal no trasladar a los vecinos y vecinas de Ushuaia el costo que implica la pérdida de los subsidios nacionales, afrontando el mismo conforme las medidas económicas y presupuestarias que se encuentran a disposición”.

Asimismo se aclaró en el instrumento dictado que “ha tomado intervención el subsecretario de economía y finanzas informando que se cuenta con crédito suficiente para afrontar el presente”.

En el artículo 1 del decreto se “autoriza el anticipo del subsidio mensual respecto de los meses de julio a diciembre, a Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) por la suma de $ 10.421.340 los que serán descontados, en la suma de $2.000.000 mensuales, de las liquidaciones referentes al año en curso hasta completar la suma total”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

