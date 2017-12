El municipio presentó un nuevo proyecto de presupuesto para 2018

La Municipalidad de Ushuaia presentó en el Concejo Deliberante el nuevo proyecto de Presupuesto 2018, elaborado en función de la caída de recursos que se proyecta como consecuencia del impacto de las medidas que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa fue ingresada por Mesa de Entrada, y posteriormente el secretario de Economía y Finanzas, Lucas Gallo; el subsecretario Gustavo Rodríguez; y el secretario de Gobierno, Omar Becerra; mantuvieron una reunión informativa con los ediles que integran la Comisión de Presupuesto.

Gallo explicó que “presentamos en el Concejo Deliberante el nuevo proyecto de Presupuesto 2018 y acercamos a los concejales números para charlar en comisión”, y al respecto sostuvo que “la información refleja las nuevas proyecciones que tenemos, en relación a los recursos que va a recibir la Provincia y por lo tanto el Municipio en concepto de coparticipación, y a la recaudación propia que la Provincia coparticipa a los municipios”.

“En base a lo que sabemos del consenso fiscal que se firmó entre veintidós provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, y de lo que estamos charlando con los funcionarios provinciales, va a haber una reducción de recursos por eliminación de impuestos nacionales y su coparticipación a las provincias y a los municipios”, observó el funcionario municipal, y mencionó también como otro factor “el compromiso que asumieron las provincias con la Nación para reducir gradualmente Ingresos Brutos y reducir hasta eliminar el Impuesto a los Sellos, lo que también impacta directamente en nuestros recursos”.

En función de ello, “tuvimos que rever las proyecciones originales, y como tenemos previsto recibir menos recursos que el año pasado obviamente decidimos gastar menos”, expresó.

Gallo precisó que “redujimos el presupuesto original en 360 millones de pesos teniendo en cuenta los menores recursos de coparticipación nacional y provincial, y también eliminamos los recursos de capital de origen nacional que teníamos previsto recibir el año que viene” porque “la información que emana de las mesas técnicas dice que el Gobierno nacional estaría reduciendo o eliminando la asistencia directa a las provincias y a los municipios, y por lo tanto no tenemos expectativas de que esos recursos lleguen el año que viene”.

En esa línea, dijo que “las obras que teníamos previsto financiar con recursos de origen nacional las tenemos que dejar en stand by”, pero aclaró: “que no esté el recurso no quiere decir que la obra no se pueda hacer, si eventualmente aparecen los fondos los incorporaremos al presupuesto para concretar esas obras”.

El secretario de Economía enfatizó que “estamos trabajando mucho con los funcionarios provinciales y eso tiene que ver con la decisión del intendente Walter Vuoto de sostener el diálogo y buscar el equilibrio político con los diferentes sectores, siempre respetando y defendiendo los intereses del Municipio y sus recursos”.

“Nunca nos fuimos de ninguna mesa, siempre que nos llamaron participamos y defenderemos la autonomía municipal y los recursos que son de la ciudad”, aseveró Gallo, y por último sostuvo que “tenemos la firme intención de continuar el año que viene con las obras que estamos ejecutando y realizar las que están previstas”.

