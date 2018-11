“El sistema de recolección de los residuos debe contemplar efectivamente a todos los barrios de la ciudad”

El día martes tuvo lugar hoy la quinta jornada de reuniones de análisis del proyecto de Presupuesto 2019, a la cual fueron citadas la Secretaría de Ambiente y la Secretaría Legal y Técnica.

Ante la ausencia del Secretario de Medio Ambiente concurrieron en su representación Omar Becerra, Hugo Ponzo y Gustavo Rodríguez, quienes expusieron en primer lugar la composición de gastos de la Secretaría, observándose que del 78,99% que se asigna a servicios no personales, la mayoría se destina a cubrir los costos de contratación de la empresa Agrotécnica Fueguina, que realiza la limpieza, recolección, tratamiento y disposición final de residuos en el relleno sanitario.

“Tras las quejas que ya hemos manifestado por el servicio deficitario e insuficiente que se brinda, remarqué que es hora de dejar de eludir las responsabilidades con excusas y trabajar en serio para gestionar los residuos de manera sustentable y sostenible, porque la actual gestión municipal lleva ya tres años, y no es sensato que en todo este tiempo sólo hayamos escuchado planes y fechas estimativas que jamás se han cumplido, mientras se sigue deteriorando nuestro entorno ambiental”, manifestó Romano.

Los funcionarios reconocieron que el convenio firmado por el Intendente con las empresas Trinidad Overseas y Cartovip para realizar tareas de reciclado en la parcela 223 no se está cumpliendo, que no se ha construido la planta de separación y reciclaje ni se aportó el parque de maquinarias que se establecía como una obligación, pese a que la parcela 247 ha llegado a su tope hace tiempo y el relleno no tiene otras alternativas de crecimiento físico.

El concejal Romano dijo que: “Como ya lo afirmamos en el mes de Septiembre al efectuar una presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia y recorrer el predio, la única salida concreta al problema es que se defina un plan de acción serio, que se remueva la chatarra que hoy ocupa parte de la parcela 223 y allí se construyan nuevas celdas y el Centro de reciclado proyectado desde el año 2016”.

“Sobre el sistema de recolección solicité puntualmente que se sumen nuevos contenedores en el Barrio Mirador del Beagle, y se distribuyan hacia las zonas más altas, ya que actualmente los vecinos deben acarrear los residuos por varias cuadras hasta llegar a un volquete”, continuó el edil radical.

Desde la Secretaría se comunicó que se está avanzando en las negociaciones y planificación para que los Barrios Alakalufes y Andorra tengan el próximo año servicio de recolección de residuos puerta a puerta. Sobre los residuos peligrosos, como las pilas y baterías que se suelen descartar junto con los residuos domiciliarios, se comunicó que el municipio acordó trabajar en una campaña en conjunto con el Gobierno Provincial para mejorar su gestión.

En relación a los residuos portuarios plantee la posibilidad de que se desarrolle una planta de clasificación y compactación dentro del predio del Puerto, para optimizar su tratamiento y descomprimir la disposición final en el relleno, propuesta que fue apuntada por los funcionarios y sobre la cual se espera poder avanzar.

Respecto del recurso humano que compone la Secretaría, se solicitó la remisión de un detalle desagregado, para conocer con precisión el número de agentes de planta, contratados y pasantes, y los montos que ello implica en materia presupuestaria.

Producto de la inclusión del Municipio de Ushuaia en los Proyectos “Ambiente” de la ONU y “Ciudades Sustentables” del Gobierno Nacional, se gestiona el financiamiento para aplicar tecnologías de preservación ambiental, las cuales podrían utilizarse como alternativas viables para las nuevas urbanizaciones de la ciudad.

Tareas para el verano 2019

De cara a la época estival se anunciaron trabajos en el Camping del Río Pipo, donde se desarrollan ya tareas de limpieza y reconstrucción de fogones y baños, planeando colocar un servicio de vigilancia estable que custodie el espacio”, detalló Romano y continuó diciendo que “siguiendo con este objetivo solicité el reacondicionamiento y ampliación del horario de funcionamiento del Camping de Andorra, a fin de que nuestros vecinos cuenten con más espacios de esparcimiento cercanos al ejido urbano”.

Secretaría Legal y Técnica

A su turno, la Dra. Victoria Vuoto, Secretaria Legal y Técnica, expuso los objetivos del área, centrándose en la reducción de la litigiosidad, logrando a la fecha una notable baja de las demandas interpuestas contra el municipio, a través de diversas vías de negociación y conciliación que pretenden evitar la alta tasa de judicialización de los conflictos.

Por otra parte se hizo hincapié en el fortalecimiento del sistema de recupero de deudas por multas y tributos, lo que ha permitido incrementar la recaudación, y en la creación de un Centro de Acción Legal Comunitaria, que se presentará oficialmente el 10 de Diciembre, el cual tendrá como objetivos la promoción de derechos y la resolución de conflictos a través de mediación.

Por último se reseñaron las instancias de capacitación creadas para profesionalizar al personal, sobre las cuales se ha construyó el “Banco de Proyectos”, que se basa en aportes de los propios agentes para mejorar el funcionamiento de la administración, contando hoy con 14 proyectos en vías de instrumentación.

