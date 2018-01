En febrero dará inicio la primera Liga Municipal de Fútbol Infantil

Los clubes que quieran formar parte de esta Liga, deben tener las 4 categorías con un mínimo de 10 chicos participando en las categorías S7 y S9, y un mínimo de 15 en las dos restantes. Es un requisito excluyente.

El Instituto Municipal de Deporte invita a todos los clubes de la ciudad a participar con las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 13. El certamen tendrá lugar en el playón deportivo del barrio Los Pinos.

La inscripción es hasta el martes 20 de febrero, en el sector Informes del Polideportivo Augusto Laserre, en el horario de 9 a 15.

Los integrantes de los equipos deben tener el carnet con la revisación médica al día.

