Escuela Nº 13: Padres reclaman falta de comedor, talleres y docentes

En declaraciones a Radio Provincia, Pablo, padre de un alumno de la Escuela Nº 13 confirmó, los serios inconvenientes que padece el establecimiento, en la implementación de la jornada completa, donde los chicos hoy no toman la copa de leche y la cocina dejó directamente de funcionar, tras la decisión del gobierno provincial del retiro de personal PEL. Además precisó que aún hay grados sin docentes y los talleres no “existen”.

“Este problema inicia hace tres años ya- indicó Pablo- , con la jornada completa , esta es la única escuela de la provincia con jornada extendida. Esto, teniendo en cuenta que el gobierno nacional busca que los chicos tengan más horas de clases donde se pueda brindar un desayuno y un plato de comida y otras actividades como talleres , que en una jornada simple no se dicta”, explicó.

“Desde que se anunció la jornada completa , todo los años se van autorizando los cargos y a la fecha tenemos grados, como por ejemplo tercero “C”, que es donde va mi hijo, que directamente no tiene docente, sumado a que tampoco existen los talleres de folclore, inglés , teatro y natación. No se han autorizado por el Ministerio de Educación y tuvieron la revisación médica hace dos semanas y no hay docentes”, reclamó el papá.

Además indicó que “a todo esto se agrega que al retirar el gobierno personal PEL , no hay copa de leche ni tampoco funciona la cocina . Ahí se elaboran más de 500 menús y ayer hubo una reunión entre los directivos y padres, porque la situacion es muy preocupante”,

“Yo no llevo a mi hijo para entretenerlo, lo llevo para que aprenda y el docente enseñe , ahora sino está el docente que se puede aprender y muchos chicos que van a esa escuela, el único plato de comida que reciben durante el día es lo que comen en la escuela”, detalló.

“Si queres ahorrar, ahorrá en salarios de cargos políticos porque la educación es necesaria. Yo siento que el Ministro de Educación no está a la altura de las circunstancias porque debería haber resuelto esto en una semana, las clases empezaron en marzo y todavia no tenemos docentes”, manifestó.

“Si la excusa es que no mandamos el proyecto, no es así, porque todos los años hay que recontra fundamentar porque un chico debe tener natación, si es parte del proyecto institucional, pero que no se saquen fotos después”, concluyó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.