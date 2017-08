Escuelas sin insumos para las PASO: “Nos dijeron que nos arreglemos como podamos”

El Vicerrector Colegio técnico Olga B Arco – EPET, Luis Galvez, confirmó que la Justicia Federal no entregará insumos ni elementos de limpieza para los establecimientos educativos afectados a las elecciones PASO del próximo domingo. “Nos dijeron que nos arreglemos como podamos”, dijo.

“A nosotros la Justicia no dio hace un mes un instructivo para las aulas abocadas a las elecciones y que vayamos confeccionando los cuartos oscuros, esos elementos se nos traían antes a nosotros y hoy me acabo de enterar que la Justicia electoral, dice que las escuelas se tienen que hacer cargo de acondicionar los cuartos oscuros y de la limpieza también”, explicó el vicerrector por Radio Provincia.

“Yo me pregunto, semejante cantidad de millones para estas campañas ¿y no tienen para cinta y papel? -interrogó- yo como Vicerrector le tengo que hacer caso al Juez y dejar preparado en viernes a la noche el establecimiento”, reclamó.

“Nadie nos va a dar nada, nos dijeron que nos arreglemos como podamos, yo creo que pasa esto en todas las escuelas de la provincia, así vamos para atrás”, remarcó.

“Me dijeron que debemos acatar la orden del Juez. Yo quiero saber que hacen con tanta plata, para hablar, hablan todos muy lindo pero después no hacen nada. Yo tengo que dejar todo arreglado para que revisen el sábado, y no tengo el material, pero me tengo que arreglar”, recriminó finalmente.

