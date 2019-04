“Estamos agotando las instancias legales”, dijo Mónica Acosta por la denuncia de estafa

Ante los trascendidos periodísticos que identifican al ex piloto de carreras Horacio “Chori” Zentner como el firmante de los cheques sin fondo entregados en pago de 99 televisores Smart, la presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, aclaró que todavía no pueden confirmar el nombre porque están “agotando las instancias legales”, pero no negó que se trate del empresario mencionado.

La trabajadora fue consultada por Radio Provincia sobre esta estafa que involucra más de un millón doscientos mil pesos, por parte del cuñado del diputado nacional y candidato a intendente de Ushuaia, Héctor “Tito” Stefani.

“Todavía no podemos decir nada y estamos agotando todas las instancias legales. Tenemos un paquete de cheques y lamentablemente tenemos que cumplimentar una serie de depósitos antes de ratificar o confirmar cualquier sospecha previa”, dijo.

“La verdad es que el manejo fue muy irregular, pero lamentablemente no podemos dar nombres todavía hasta que no quede debidamente asentada la denuncia penal y civil”, sostuvo.

Precisó que “el primer cheque se debe cobrar a partir de hoy y así sucesivamente hasta el día 30 de abril. Toda la operación supera el millón doscientos mil pesos. Ellos ya recibieron la mercadería, consistente en 99 televisores y los están vendiendo en la ciudad”, aseguró.

Dijo que pudieron advertir la maniobra porque “hubo dos personas que se contactaron con nosotros, porque dentro de la documentación que reciben con los televisores está el año de servicio técnico de garantía. Nos han consultado sobre el manejo del televisor, porque aunque reciben el manual a veces necesitan cierto entrenamiento para el manejo tecnológico. Nosotros detectamos a través del número de serie y de las garantías si pertenecieron a una venta local nuestra o eran parte de ese lote. Ahí nos enteramos de que lo compraron más baratos inclusive de lo que los vende la cooperativa. La intencionalidad obviamente no ha sido de las mejores”, manifestó.

“No nos queda otra más que transitar este tipo de experiencias, porque así como cosechamos la solidaridad del otro, la paciencia y el respeto hacia nuestro trabajo, también experimentamos dificultades todos los días. Cuando no son económicas, tienen que ver con la falta de políticas que nos contengan y nos contemplen. Algunos personajes se colocan traje y corbata y no son ni tan respetados ni actúan con la misma buena fe con la que actúa cada uno de los integrantes de nuestra cooperativa”, lamentó.

fuente:sur54

