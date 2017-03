Excarcelaron al policía acusado de dispararle a un joven

l efectivo de la policía de la Provincia acusado de herir en la pierna a un sujeto mediante disparos con su arma reglamentaria, durante una pelea callejera entre dos grupos y mientras se encontraba de civil, fue excarcelado en las últimas horas por orden de la jueza penal de Ushuaia María Cristina Barrionuevo, confirmaron fuentes judiciales a El Diario del Fin del Mundo.

El cabo Claudio Héctor Darío Arriola se encontraba detenido desde el pasado domingo 26 de febrero, luego de que diferentes testigos lo identificaran como la persona que disparó en tres oportunidades a las piernas de Mauricio Retamozo, de 20 años de edad, quien sufrió heridas y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional.

El hecho se produjo alrededor de las 6.30 de la mañana en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bielke, durante el enfrentamiento de dos grupos de jóvenes en la vía pública, en uno de los cuáles se encontraba el agresor y en el otro la víctima de las detonaciones.

La jueza Barrionuevo le había negado la excarcelación a Arriola en oportunidades anteriores, pero finalmente accedió a liberarlo porque ya se había cumplido con la declaración de todos los testigos e involucrados en el episodio.

Al no haber posibilidad concreta de “riesgo procesal”, es decir que el acusado pudiera influir sobre las personas que declaraban, y por no haber indicios de fuga del imputado, la jueza aplicó el antecedente de la Corte según el cual las personas tienen que permanecer en libertad mientras se desarrolla la investigación y hasta el eventual dictado de una condena firme, explicaron las fuentes.

Por otro lado, la excarcelación no significa un cambio en la posible calificación del delito que se investiga: de hecho el fiscal requirió bajo la hipótesis de varias figuras delictivas (desde homicidio en grado de tentativa hasta lesiones) y la magistrada aún no se inclinó por ninguna de ellas.

Es posible que Barrionuevo encuadre el hecho cuando resuelva la situación procesal de Arriola, para lo que cuenta con un lapso de diez días hábiles desde su declaración indagatoria.

