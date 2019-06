Explicán lo sucedido con el hombre que falleció luego de votar

Un familiar del sujeto que falleció este domingo en el marco de las elecciones provinciales aclaró que gracias “la inoperancia y la negligencia del personal policial” sucedió el lamentable hecho que pudo haberse evitado.

El hombre fue identificado como Juan Roberto Haro Santana de 72 años quien después de emitir su voto en el Colegio Sobral se descompensó y falleció.

Rocío, la nieta de Santana, explicó en el programa ‘Entre Nosotros’ que se emite por Radio Provincia que “el día domingo, entre las 9 y las 9:30 de la mañana, mi abuelo se acercó al colegio José María Sobral a cumplir con su derecho cívico como él hacía siempre; y, en la entrada de este colegio donde están las personas que deben informar a los electores sobre dónde están las mesas y principalmente si las personas están en condiciones de subir escaleras”.

Agregó que “mi abuelo le preguntó al personal policial si podían bajar una urna porque como toda la comunidad de Ushuaia sabe, el Sobral tiene escaleras porque tiene más de dos pisos y mi abuelo por su condición física no iba a poder subir esas escaleras y previendo esto, pidió si alguien podía bajar la urna y un personal policial le dijo que no; que no le correspondía y mi abuelo subió igual los dos pisos, emitió su voto y bajó las escaleras. Una vez en la calle lo estaba esperando su yerno en el auto, porque somos una familia unida y jamás hubiéramos permitido que vaya al colegio solo a votar”.

Relató que “se descompuso cuando estaba regresando a su hogar y rápidamente fuimos al hospital para que lo puedan reanimar porque sufrió un paro cardíaco. Mi abuelo sufría de obesidad también”.

Rocío denunció por la emisora “la inoperancia y la negligencia del personal policial y de las personas que se encargan de todo esto cuando uno tiene que emitir el voto, no solo para personas que tienen problemas de obesidad como tenía mi abuelo, sino también una embarazada y esto es la entrada, donde es evidente la condición de la persona que ingresa a votar, máxime una persona de 72 años como mi abuelo que les pidió que bajarán las urnas si no se daban cuenta de su condición”.

La entrevistada recalcó que “cuando nosotros fuimos a hacer el reclamo a la gente que estaba en la mesa de entradas nos dijo que tal vez no lo vieron porque estaba en el piso de arriba y yo digo que si hay dos personas trabajando, una se tiene que quedar abajo, no puede dejar el puesto vacío y debido a la negligencia de estas personas, desembocó en este desenlace”.

“No quiero que vuelva a suceder esto, que sirva de antecedente, lo ocurrido el domingo en las elecciones que tendrían que haber sido normales si las personas hubieran hecho el trabajo bien, como corresponde”, remarcó.

Dijo que “nos dieron un montón de nombres de policía, pero mi familia tratará de identificar al policía que dijo que no le correspondía. En realidad creo que no nos lo quisieron dar al nombre pero vamos a proseguir”, sostuvo.

Finalmente rescató “el accionar de la presidente de mesa donde votó mi abuelo, ella tuvo empatía con él y lamentó que hayan dejado subir esas escaleras a mi abuelo porque sabía lo que se venía”. Aseguró que realizarán la denuncia correspondiente en la justicia.

