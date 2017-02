Fin de las RUPE: Convocan a personas con discapacidad, familiares y organizaciones

La Secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma, convoca a personas con discapacidad, familiares y organizaciones a una asamblea, para analizar el proyecto de ley de eliminación de RUPE enviado a la Legislatura por el gobierno. El encuentro se realizará este sábado a partir de las 17:30 hs, en el quincho del SUTEF, sito en Yrigoyen 1380 del Bo. Malvinas. La titular de esta Secretaría, Diana Román, brindó detalles sobre los motivos de esta reunión.

“Vamos a analizar el proyecto de enviando a a legislatura por Arcando y Gobacz , también vamos a leer y analizar como son los requisitos para acceder a la pensión nacional y en base a eso va a salir la necesidad de tomar alguna acción para que esta Ley no se apruebe”, explicó por Radio Provincia Román.

“Vamos a analizar difusión y concientización a la población y los funcionarios mismos sobre esto”, dijo.

Roma también destacó que se analizarán acciones judiciales para aquellas personas que se encuentran tramitando la RUPE “ya que hay gente que tiene el decreto de otorgamiento y todavía no lo cobra, pero después también hay muchas gente que ya ha hecho todo los trámites, están a la espera del otorgamiento y no se hizo efectivo. Además están los casos donde la gente quiere tramitar las RUPE y ya te mandan directamente a Desarrollo Social de la Nación para tramitar la pensión nacional cuando esta ley todavía no ha sido aprobada, ni debatida”.

“Nuestros letrados recomiendan en estos casos realizar amparos, por eso es importante que el sábado venga la mayor cantidad de gente posible”, finalizó.

