Fondos para obras de pavimentación: Souto denunció trabas del gobierno provincial

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia Oscar Souto, acusó públicamente, los obstáculos que interpondría el gobierno provincial para que se haga efectivo el giro de fondos del Fideicomiso Austral, para poder avanzar con obras de pavimentación, tan esperada por los vecinos de la ciudad.

Souto explicó que “se firmó un convenio con el responsable del Fideicomiso, Héctor Stefani, para dos obras de repavimentación de Hipólito Yrigoyen, entre la rotonda del aeropuerto y la calle Formosa; y el ingreso al barrio Andorra, estaban los fondos disponibles. pero nunca aparecieron”.

“Si los fondos hubiesen llegado en tiempo y forma, estas obras estarían terminadas, pero seguimos esperando que aparezcan”, apuntó por Radio Provincia.

“El gobierno provincial ejerce alguna presión sobre el gobierno nacional. No hay otra explicación, lamentablemente. No es bueno que esto ocurra, pero está ocurriendo. Aparte esto ha sido reconocido por funcionarios del gobierno nacional y ya no es un secreto para nadie”, expuso el funcionario muncipal.

Además, precisó que la relación con la gestión Bertone “es mala” desde diciembre pasado y manifestó; respecto a la convocatoria que hizo especialmente a los intendentes la gobernadora en la apertura de las sesiones ordinarias, que “hasta hoy no ha ocurrido y estamos a la espera. Nosotros tenemos profundas diferencias pero no fuimos los que cortamos el diálogo. Si la gobernadora convoca al intendente, no va a tener ninguna dificultad en volver a sentarse en una mesa”.

“Nos pareció bien la convocatoria al diálogo, pero esperamos que se haga efectiva. Si no, son meras palabras”, añadió finalmente.

