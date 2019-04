FORJA: El viernes se conocerá los candidatos de Ushuaia

El concejal Juan Manuel Romano indicó que es posible que el día viernes se anunciará la lista de candidatos a concejales de FORJA.

En declaraciones a RADIO PROVINCIA apuntó que “el viernes calculo que será el anuncio”.

Acerca de su postulación, Romano no precisó si se presentará o no en el listado. “Juan Manuel Romano podría ser, Jorge Cofreces no, Daiana Freiberger podrá ser; pero hasta que no lo anuncie Gustavo Melella no puedo decir nada de ellos. No tengo información oficial dentro del equipo”, remarcó.

Por último fue consultado por el fallo del STJ por la paridad en la conformación de las bancas del Concejo Deliberante, a lo cual se mostró en desacuerdo. “Es imposible de que se modifique la voluntad del pueblo que además es soberana. Para que esto se modifique hay que hacer una enmienda en la Carta Orgánica y modificar la ordenanza electoral”, aseveró.

