Fuegia Basket: se realizan trabajos sobre la base para volcar el hormigón

En la calle Fuegia Basket se realizan trabajos sobre la base para volcar hormigón armado a la brevedad. Las tareas avanzan entre Perón y Lapataia, donde la empresa contratista ya realizó los trabajos en la sub base y procedió a la colocación de una geogrilla.

“Durante la jornada del miércoles se estuvo realizando el trabajo de colocación de geogrilla. Esto es sumamente importante porque ya la colocamos sobre la base, en uno de los tramos sobre el que estuvimos trabajando muchísimo. Las condiciones del tiempo lo han permitido”, dijo la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi.

En el sector donde se llevan adelante las tareas de repavimentación de la calle ya se ha podido realizar el trabajo de sub base. Cabe recordar que, en algunos sectores, debieron remover material hasta 1,40 metros de profundidad de material inadecuado y que generaba múltiples y sucesivos inconvenientes a lo largo de la arteria.

“Hemos realizado un trabajo profundo, mucho más importante del que suponíamos, ya nos explayamos sobre esta cuestión, pero que demandó mayor tiempo, aplicación de distintas técnicas y materiales para realizar la sub base y la base. Es muy bueno estar ya en la etapa de colocación de este material sobre el que se asentará el hormigón”, concluyó la funcionaria.

