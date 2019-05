Habilitan un link en la página del IPV para realizar denuncias

Así lo informó el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Vázquez en diálogo con Radio Provincia.

El instituto habilitó hoy un link en su página web para que los consumidores puedan realizar reclamos, denuncias y preguntas por Internet.

En ese sentido, el titular del instituto dijo que a raíz de las situaciones que se fueron dando y de los llamados telefónicos, a partir de hoy hay un link donde dice “realizá tu denuncia”, en el cual se pueden dejar comentarios o denuncias y así poder detectar irregularidades.

También figuran en la página todos los teléfonos y los e-mails y si no “se pueden acercar al IPV y hacer la denuncia en el área social o en presidencia”.

En ese marco, Vázquez explicó los procedimientos que se están llevando adelante con el programa de regulación dominial del barrio Colombo en la ciudad de Ushuaia y aclaró que la información que circuló en las redes sociales sobre la adjudicación de una vivienda a una joven de 19 y su madre, no es así: “No se ha entregado ninguna vivienda, no se va adjudicar”, señaló y explicó que en este caso, se trata de una cuestión en particular que está dentro del marco del proceso de regulación dominial del barrio: “Es un caso social que había que atender dentro del marco de este plan de regulación” y añadió que “no es un proceso normal de entrega de vivienda”.

No obstante, explicó que en ese proceso de regulación donde “hay un asentamiento que hay que acomodarlo”, se encuentran irregularidades, casos sociales y problemas: “La regularización dominical se encuentra con un montón de imponderables y casos sociales. Irregularidades en el medio y estamos regularizando”, explicó.

Finalmente aclaró que las adjudicaciones siguen todos los procedimientos normales para las entregas.

“El IPV tiene una ley que cumplir que es la 19 y la ley de fondos de viviendas sociales”, por lo que el Instituto “entrega viviendas resolviendo casos sociales”.

Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/9m9mnr4gg8m63uc/vasquez_ipv.mp3/file

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.