Imponen pautas de conducta a hombre que ingresó al domicilio de su ex pareja y rompió la puerta

El representante del Ministerio Público Fiscal, -actuante en las cusas que se producen en el marco del procedimiento especial para casos de Flagrancia-, ponderó que el hombre de 34 años posee domicilio fijo, trabajo regular y arraigo en la Provincia, así como no está en juego el riesgo procesal, es decir que no observa peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Al hombre se le atribuye haber ingresado al domicilio de su ex pareja, la madrugada del 18 de septiembre, contra la voluntad expresa de la mujer, para lo cual saltó el cerco externo que se hallaba cerrado con llave y forcejeó con la víctima para ingresar al interior del departamento.

Además, se le imputa haber causado daños mediante patadas, en la puerta de ingreso del departamento. Ambos hechos fueron calificados como “violación de domicilio y daños”.

En la Audiencia Única que tuvo lugar este miércoles en horas de la mañana, el Defensor Público Juan Carlos Núñez solicitó la excarcelación bajo caución juratoria teniendo en cuenta el trabajo regular que posee, el domicilio fijo y arraigo en la Provincia.

En tal sentido, el fiscal en turno Eduardo Urquiza, evaluó que no hay presencia de riesgo procesal, es decir peligro de fuga o que se vaya a producir entorpecimiento en la investigación, dado que el domicilio que el hombre dio como real coincide con el informado mediante acta de constatación y su condición de empleado regular.

Entre las pautas de conducta fijadas se destaca: fijar domicilio en la jurisdicción en la que declaró residirá; en caso de mudar domicilio deberá informarlo dentro de las 48 horas hábiles de producido; no salir de la provincia salvo autorización judicial; concurrir una vez por semana a la Comisaria más cercana a su domicilio a fin de registrar su firma; no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; prohibición de acercamiento y contacto hacia su ex pareja, su domicilio, familia y bienes, todo ello bajo apercibimiento de revocarse su excarcelación y disponer su inmediata captura.

