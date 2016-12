Impuesto Inmobiliario: El conflicto se tiene que resolver políticamente

“El intendente Walter Vuoto fue muy claro al decir que no va a ser el intendente que entregue la autonomía municipal ni el intendente que se convierta en un mero delegado del gobierno de turno. La Constitución Provincial y nuestras Cartas Orgánicas defienden la autonomía de los Municipios, esta es nuestra postura y en esto somos absolutamente inflexibles”, dijo el Jefe de Gabinete municipal Oscar Souto.

El funcionario agradeció, tal como lo hizo el intendente Walter Vuoto, al presidente de la comisión de Economía de la Legislatura, Pablo Blanco, como así también a los legisladores provinciales por haber permitido el encuentro con los Municipios. “Es necesario que esto tenga una resolución política, porque la judicialización de la política lleva a un camino que no sabemos cómo puede terminar”, sostuvo.

Sobre la postura del vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien se mantuvo inflexible frente a los intendentes que solicitaban la posibilidad de encontrar una salida política al conflicto por el impuesto inmobiliario, Souto expresó que “uno no puede defender la autonomía municipal cuando se es concejal o legislador y, cuando se está en el Ejecutivo volver a hablar de Municipios ricos y Provincia pobre, como habló alguna gobernadora anteriormente”.

Sobre la deuda en concepto de coparticipación que mantiene el gobierno provincial con el Municipio de Ushuaia, Souto recordó que el vicegobernador “hace tres años, pensaba todo lo contrario”. “No sólo estaba en contra, sino que él expresaba que la quita era un delito, entonces lo único que le pido es que se autodenuncie, no hay otra salida. Si era un delito hace tres años, es el mismo delito hoy”, dijo Souto al recordar los duros términos en los que Arcando calificaba la acción del gobierno provincial de Fabiana Ríos al sostener una deuda con los Municipios.

“Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, independientemente de nuestra posición política. Entendemos que pueda haber dialogo y buen dialogo; lo que no entendemos es este cambio rotundo de posiciones que depende del lugar del mostrador que estén”, dijo Souto.

“Si los Municipios dejan de percibir el impuesto inmobiliario y el automotor, se les hace absolutamente imposible llevar cualquier plan de gobierno y si le suma una deuda, que en el caso de Ushuaia, es ya de 140 millones de pesos por parte de la provincia, o nos quieren ahogar financieramente o nos quieren poner de rodillas y no estamos dispuestos a que estoy suceda”, resumió el Secretario de Coordinación de Gestión.

Souto explicó que “se tiene que resolver política y no judicialmente” y agregó que hay servicios que no se pueden recortar. “Si seguimos a este ritmo de pago fuera de tiempo y forma de los recursos de coparticipación, el Municipio no tiene muchas vías de escape; hay recursos que son propios que obviamente estamos al límite de su poder de recaudación. Y si no vienen los recursos de la coparticipación provincial, no hay tantas chances que no se hagan recortes”, advirtió.

“Nos siguen asfixiando económicamente y las alternativas dolorosas que existen, son estas. Vamos a defender hasta el último momento los puestos de trabajo”, sostuvo el funcionario municipal.

