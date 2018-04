Inician los viajes para que los vecinos puedan realizar la primera navegación por el canal Beagle

Por tercer año consecutivo la Municipalidad de Ushuaia junto al sector turístico y en el marco de la responsabilidad social empresaria, iniciaron los viajes para que vecinos y vecinas de la ciudad puedan realizar su primera navegación por el canal Beagle.

El primer grupo, coordinado desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, se reunió minutos antes de las 15:00 en la Secretaría de Turismo, frente al puerto de la ciudad. Fueron recibidos por su titular Juan Cherañuk y por la subsecretaria Sabrina Marcucci en representación de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos junto con los equipos de trabajo.

“Se pone en marcha por tercer año consecutivo esta iniciativa, en la que trabajamos desde el Municipio a pedido del intendente Walter Vuoto con la idea de que todos nuestros vecinos y vecinas conozcan los atractivos de la ciudad, para que puedan disfrutar de las propuestas que tenemos para los turistas y también para cada una de las personas que vive en Ushuaia”, dijo Cherañuk al momento de dar la bienvenida al contingente de familias que conformaron el primer grupo de navegación.

“Quiero agradecer a quienes colaboran y hacen posible la primera navegación para muchos adultos mayores, muchos niños y niñas de la ciudad, estudiantes, quienes viviendo muy cerca de nuestros atractivos no los conocen, no encuentran cómo, no pueden hacerlo. Esto pudo lograrse integralmente por el trabajo conjunto del sector público junto y el sector privado. Agradezco al intendente del Parque Nacional que colabora todo el año, facilitándonos la llegada a uno de los atractivos más importantes de nuestro destino, a la empresa del Tren del Fin del Mundo, que también va a acompañar esta temporada de turismo social; a las empresas Rumbo Sur, Canoero y Tolkeyen ; al presidente de la Agencia de Desarrollo con quienes venimos trabajando de manera muy coordinada”, dijo el secretario Cherañuk.

El funcionario también anunció que para los residentes entran en vigencia las tarifas promocionales. Se podrá realizar la navegación del canal hasta el 30 de septiembre por un valor de 200 pesos, tras acreditar domicilio en las ciudades de Tierra del Fuego.

La subsecretaria Sabrina Marcucci dio la bienvenida a quienes participaron de su primera navegación y los llamó a disfrutar del maravilloso recorrido.

