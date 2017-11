Inseguridad: Llegaron los motochorros a Ushuaia

En la intersección de las calles Darwin y Magallanes, una mujer fue interceptada por dos motochorros, cuando frenó su automóvil en el semáforo. Uno de los ladrones se bajo de la motocicleta y se metió por la ventana del vehículo, lográndose llevar una campera.

El otro malviviente se escapó en la moto, dejando a su compañero, quien comenzó a correr, pero a los pocos metros fue interceptado por los transeúntes que observaron el robo. El delincuente fue retenido hasta que llegó la policía

La víctima relató: “Pensé que me venía a preguntar por alguna calle, pero se acercó y se me metió con medio cuerpo adentro por la ventanilla, insultándome para que le diera el celular y pegándome cachetazos”, informa el medio digital Infofueguina.

La mujer, contó que “al momento del robo ella no tenía su celular” y sólo tenía una campera que terminó dándosela al ladrón que, antes de irse, le pegó otro golpe.

Fuentes policiales confirmaron el hecho delictivo e indicaron que el sujeto fue aprehendido en flagrancia, e identificado como Javier Alejandro Uribe de 28 años de edad, dando cuenta del robo al Juzgado de Turno, quien dispuso la notificación de derechos y garantías, como así también se verificaron las cámaras de seguridad de los comercios ubicados en el lugar.

