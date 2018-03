IPES: “Esta baja de horas no solo afecta en lo laboral a los docentes del IPES”

“Esta baja de horas no solo afecta en lo laboral a los docentes del IPES, sino que elimina la función a la que estaban destinadas esas horas, que están directamente relacionadas con el Nivel de Enseñanza en el Instituto de Formación Docente ya que implican: Curso Introductorio, Investigación Educativa, Coordinación Pedagógica e Institucional, Perfeccionamiento Docente, actividades culturales, etc. Sin estas funciones y actividades institucionales necesarias e indispensables, el Nivel de Enseñanza en el Instituto de Formación Docente irremediablemente bajará su nivel y esto implica en un futuro una baja de nivel en toda la educación pública en nuestra provincia”, dijeron desde el sindicato docentes.

Señalando además que “al cierre de carreras, turnos, cursos, salas de 3 años, la no entrega de cargos de pares pedagógicos y el recorte de horas en Jardín, Primaria, Secundaria, Gabinete y Orientación, Educación Especial, CENS, CENT, Adultos y contexto de encierro, ahora se le suma este recorte de horas en el IPES Florentino Ameghino”.

“El argumento de un nuevo plan superador que deslizan los funcionarios del Ministerio no solo es poco creíble, sino que de ser así, sería completamente inconsulto con la docencia y las autoridades de los Institutos de Formación Docente, evidenciando una vez más el grado de entrega por parte de nuestro Ministerio Provincial, a las políticas de ajuste nacional educativo del macrismo. Esto es la implementación de “facto” del nefasto Plan Maestro, que ya imponen desde la Nación en numerosos Institutos de Formación en todo el país. En nuestra provincia se implementa sin sustento pedagógico, sin filtro, sin objeciones, sin defensa de principios de aquellos que hoy conducen la cartera educativa en la Provincia y que han claudicado y bajado todas las banderas que ayer pregonaban desde un espacio político supuestamente contrario al que hoy Gobierna el país”, dijeron los docentes.

Para finalizar manifestando que “desde el SUTEF repudiamos enérgicamente el ajuste en Educación que está implementando el Gobierno de la Provincia en todos los niveles y, en este caso, en el Instituto de formación docente. Habíamos advertido desde nuestro sindicato en el Encuentro Provincial de Docentes y Estudiantes realizado en esta institución a fines del año pasado. Hacemos un llamamiento a la comunidad educativa, padres, estudiantes y docentes para resistir esta reforma”. Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.