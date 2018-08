Joven denunció que fue abusada por su padrastro desde los 5 años

La víctima de 22 años, contó por el aire de Radio Provincia que, su padrastro, quien le dio el apellido, había comenzado a abusar de ella a los 5 años y que el abuso se extendió durante 11 años: “Yo tenía 5 años y abuso de mi por 11 años seguidos”. “Tengo recuerdos lúcidos y otros no tanto”, explayó la víctima y agregó que los abusos se dieron algunos en el trabajo, donde el padrastro había comenzado a trabajar como empleado de limpieza en el exIPAUSS y hoy es el actual director de la administración de la Caja de Previsión Social: “Había situaciones de manoseo y después ocurría en la casa “aprovechaba los viajes que mamá hacia a Bs As por trabajo y sucedían más episodios dentro de la casa”. En su testimonio, la joven afirmó que no hubo penetración, sí, manoseo y que la obligó a practicarle sexo oral.

En ese momento, la víctima no se animó a hablar: “sólo se lo conté a una amiga”, única testigo hoy y que ya testificó. “Me costó mucho poder contarlo y tomar el valor de decirlo”.

“Fui creciendo y siguieron los abusos pero por las noches, cuándo él pesaba que estaba dormida”, “se acercaba a mi habitación y se masturbaba, yo me tapaba con la frazada y buscaba mil maneras que no llegue a mí, algunas noches funcionaba y otras no”, relató ante el horror de los periodistas. “Fue muy difícil para mí”, agregó.

Cuando pudo, se fue de su casa hace ya cuatro años, “ya no convivo más con ellos”

Sobre la posición de la madre, contó que al principio no sabía nada y cuando le contó, la madre prometió apoyarla y acompañarla en el proceso penal y le dijo también que se iba a separar del hombre; hecho que no sucedió, y que actualmente sigue en pareja con el presunto abusador, dándole la espalda a la hija.

La víctima realizó las denuncias en enero de este año en la Secretaría de la Mujer, “las chicas me ayudaron y me llevaron a la Fiscalía” y en febrero tuvo que hacer la ratificación.

Después de la denuncia, rectificación y peritaje psicológicos: “nunca más me llamaron”, explicó.

Consultada acerca de casos de violencia, comentó que también sufrió golpes y maltratos, por traer notas de exámenes bajas o no querer comer verduras: “una vez me pegó en la espalda cuando supo que casi no ingreso al colegio secundario”, cerró la valiente joven.

Imagen: Ilustrativa

