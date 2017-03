Jubilada reclama por mala atención en el PAMI Ushuaia

Brígida Candelaria, conocida como Pocha, vecina y jubilada de la ciudad, contó por el aire de Radio Provincia, el descontento que tiene ante el maltrato que sufrió en la sede del PAMI Ushuaia: “Tanto el Director como el Gerente me trataron como basura”. “No me quieren autorizar un estudio que tengo que hacerme porque soy enferma oncológica”, describió.

Brigida cargó contra el titular de la entidad (Pablo Bautista) y evidenció su enojo porque se “escondieron” sin atenderla y sin darle respuestas.

La jubilada contó que necesita $6.780 para un estudio que debe realizarse para saber qué droga debe tomar y el PAMI no se lo quiere cubrir, “porque dicen que PAMI no tiene plata”. “Es una vergüenza”, y entre el disgusto y la rabia, uso el humor para decir: “No sé si voy a morir de cáncer o del corazón, porque con esta gente, no se puede ni hablar”. “A parte lo ignoran” a uno.

“Cuando el médico auditor me dijo que se iban hacer cargo”, detalló Pocha indignada y agregó en el marco de quejas sostenidas: “No me atendieron, se escondieron”, como “si yo no existiera”.

