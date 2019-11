La atleta ushuaiense Renata Godoy competirá en Paraguay

La joven atleta Renata Godoy, integrante de la escuela municipal de Atletismo, ya se encuentra preparando el viaje a Paraguay para competir en el Campeonato Sudamericano Escolar.

Empezó a entrenar a los 10 años en mini Atletismo con las profesoras Yvon Sánchez y Juliana Mateu, y un año después ganó el provincial Evita categoría sub 14 no pudiendo viajar porque no le daba la edad.

En su largo historial de triunfos cuentan tres torneos Evita en la categoría sub 14 y dos torneos Epade. En cuanto a torneos nacionales, el 2019 fue su gran explosión deportiva consiguiendo el 2do puesto en los 295 mts con vallas, en el mes de mayo en el Nacional de Clubes de Mar del Plata.

En octubre participó del Torneo Nacional en Córdoba convirtiéndose en la nueva Campeona Nacional en la durísima competencia del Hexatlón, que incluye lanzamiento de bala, jabalina, salto en largo, salto en alto, 80 mts con vallas y 600 metros con 3731 puntos, superando ampliamente los 3588 que la bonaerense Dafne Ramírez tenía como récord del certamen desde el 2017, y los 3704 puntos que la santafecina Violeta Gallo estableció como marca nacional en 2016.

Este jueves parte rumbo a Buenos Aires donde realizará un entrenamiento en el Cenard, para partir el día sábado hacia Asunción del Paraguay con destino final al Campeonato Sudamericano Escolar con todas las esperanzas de traer un buen resultado.

