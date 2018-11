La UISE pidió un boleto de 17 pesos

El Ejecutivo municipal de Ushuaia llevó adelante la asamblea tarifaria del servicio de transporte público de pasajeros, en la que las autoridades de la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) solicitaron fijar el valor del boleto en 17 pesos.

En ese marco, se consideró razonable el pedido y luego de permanecer las actuaciones a disposición de cualquier consulta durante tres días en sede municipal, serán remitidas al Concejo Deliberante para que sean analizadas por los concejales de la ciudad y decidan al respecto.

Tras realizar un análisis de costos y un recorrido histórico del servicio en la ciudad y los distintos requerimientos a lo largo del tiempo, el director de Ushuaia Integral Sociedad del Estado, Mauricio Neubauer, sostuvo que “la realidad es que plantear una empresa hoy sin el apoyo municipal significaría tener un boleto muy caro. Y 17 pesos es un valor muy inferior a lo que debería ser el boleto, porque el Municipio tomó la decisión política de apoyar a la empresa y no trasladar a los vecinos los costos”.

También indicó que “es una situación alarmante en el marco de las políticas económicas que se están planteando desde el Gobierno nacional, que se suman a la amenaza del recorte de los subsidios, porque todavía no pudimos acceder a lo que se aprobó para saber cómo nos afecta”.

Sobre la estructura de costos el director de la UISE detalló que la empresa tiene 3 ingresos, que son los subsidios nacionales, subsidios municipales y el corte de boleto que es el que más sustenta a la empresa para mantener a la firma funcionando.

En cuanto a la distribución de esos ingresos, el 53% es para el personal, manteniendo la cantidad necesaria para ser eficientes; luego están los gastos en insumos, repuestos, services, neumáticos, filtros, tren delantero, y mucho tiene que ver la particularidad de la zona ya que en otros lugares del país, inclusive en Río Grande, los colectivos no tienen el desgaste que tienen en Ushuaia y el costo total de insumos y repuestos se incrementó en un promedio de un 58%.

El combustible, otra de las variables que tiene el sistema aumentó un 107%, a eso se le suman 6000 litros menos de gasoil que no se reciben más y se deben afrontar a precio de mercado.

La asamblea tarifaria presidida por la directora de Transporte, Soledad Venegas, y la secretaria Ercilia Haros, tuvo lugar el viernes en la Antigua Casa Beban y contó con la presencia del secretario de Gobierno del Municipio, Omar Becerra; del subsecretario de Economía y Finanzas, Gustavo Rodríguez; del coordinador de Tránsito y Transporte, Horacio Herrera; del secretario de Seguridad Urbana, Gabriel de la Vega; además de las autoridades de la UISE, vecinos y vecinas interesadas por el precio del boleto del transporte público de pasajeros.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.