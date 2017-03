La UTN y el CIEU tienen edificio propio

La Gobernadora Rosana Bertone presidió el acto de entrega del decreto de promulgación de la Ley que otorga al CIEU y la UTN, ambos pertenecientes a la FUNDATEC, el edificio donde vienen funcionando en Perito Moreno 1415 de la ciudad Ushuaia.

De 2010 a 2015 se pretendió el desalojo de la institución por parte de la gestión provincial de ese entonces, hoy no solo se acabó el conflicto, si no que además, se les otorga el edificio para que no vuelva a ocurrir.

