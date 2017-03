Licitan la obra para finalizar el albergue social de Andorra

Se aprobó la licitación para la finalización del Albergue Social de Andorra que permitirá concluir con la adecuación del edificio de acuerdo a los parámetros de accesibilidad y habilitarlo para el uso específico que decidió darle la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

Se trata de la licitación privada N° 4 que elaboró la Secretaría de Planificación e Inversión Pública por un monto de $ 304.708, 70 (trescientos cuatro mil setecientos ocho pesos con 70/100) y que deberá ejecutarse en un plazo de 45 días desde la firma del acta de inicio de obra.

“La apertura de ofertas será el 7 de abril a las 11:00 horas en la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública ubicada en la calle Arturo Coronado 486”, informó la Secretaria del área Gabriela Muñiz Siccardi.

La importancia del albergue se centra en la contención de los casos sociales que deben ser asistidos ante una emergencia y que, históricamente, fueron ubicados en hoteles que demandan una gran erogación de presupuesto. La ubicación de las personas y familias en esos hoteles por situaciones de emergencia, además, genera que el seguimiento de cada caso no resulte una tarea lo suficientemente ordenada. La Secretaria de Políticas Sociales, Malena Teszkiewicz sostuvo en más de una oportunidad que “lo más importante es poder hacer el acompañamiento de cada situación y el seguimiento de cada caso, su evolución y la resolución de la compleja problemática. Por eso el albergue también resulta importante, no sólo porque sería un ahorro importante de recursos, sino porque podemos tener acceso a cada particular situación en forma cotidiana y el seguimiento resulta pleno”.

