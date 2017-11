Macri “está usando al sector industrial electrónico, para ir por el resto”

El Dr. Federico Rauch, ex candidato a diputado nacional, puso en duda que se aplique la reducción de impuestos internos y advirtió que representan una pequeña parte del costo fiscal fueguino, de acuerdo a los números que presentó el gobierno nacional en el proyecto de presupuesto.

Por Radio Provincia, indicó que esta medida “no me sorprende en lo más mínimo y desde hace dos años vengo advirtiendo que esto iba a pasar, ante la más absoluta indiferencia del resto de la clase política”, pero consideró que “esto es un bleff típico de Durán Barba y el equipo del PRO, que está haciendo como el tero, porque gritas por un lado y pones los huevos en otra parte”.

Explicó que estos impuestos internos del 17%, que “en realidad son casi el 19% por la fórmula de cómputo del impuesto”, afectan “a un reducido grupo de un club cerrado del subsistema industrial, de siete u ocho accionistas, entre los cuales se encuentra el presidente y su socio Caputo”.

“No creo que se concrete y, en todo caso, beneficia a este club cerrado”, insistió, refiriéndose a las críticas de Carrió a los “negociados” con los precios de los celulares.

“Carrió está mal asesorada, mal informada, y no conoce realmente cómo funciona el régimen. Es cierto que este sistema como está armado beneficia a siete u ocho importadores que se vienen apropiando de una renta importante de los impuestos, por los productos que fabrican y exportan al resto del país, pero esta incidencia es menor, porque representa menos de un tercio del total del gasto tributario que dice el PRO que costamos los fueguinos”, aseveró.

“El gobierno nacional dice que en 2018 nosotros vamos a representar un gasto tributario de casi 33 mil millones de pesos, y la realidad es que los impuestos internos representan menos de 4 mil millones. Tendrían que hablar del dinero grande, por ejemplo, de los impuestos al consumo, que representan unos 17 mil millones de pesos por año. Eso queda en manos de cien importadores que forman los precios del 99% de las cosas que consumimos en la isla. De eso no se habla y de eso Carrió no abre la boca, y simplemente no entiende cómo funciona el sistema”, manifestó.

“Estoy seguro de que no tiene todos los datos sobre la mesa y le han contado una película muy parcial, porque se olvida de los cien importadores que viven en Buenos Aires y que se apropian de 17 mil millones sólo en impuestos al consumo. Son los impuestos internos que se aplican en el norte y deberían ser descontados de los precios de los productos. Por eso tenemos el costo de vida que tenemos”, explicó.

“Se rasgan las vestiduras del costo fiscal que tiene la isla y no hacen nada para evitarlo, e incluso favorecen a los que se benefician de ese costo. Se habla del problema electrónico, de que se llevan el 40% del precio de los celulares, pero no hablan del 40% de los autos, y esto sigue ocurriendo. Esto lo siguen haciendo impunemente y ni Cabrera, ni Stefani, ni Bertone mueven un dedo”, criticó.

Recordó que “las automotrices se llevaron 400 millones de dólares entre el 2001 y el 2010 por estas diferencias y no se habla de eso, cuando se han hecho todas las acciones posibles para intentar que cesen estas apropiaciones”.

“La cuestión de los impuestos internos a las electrónicas es un bleff y no estoy tan seguro de que lo vayan a aplicar”, insistió, alertando que esto puede ser la antesala de otras medidas más graves: “No vaya a ser que esto termine perjudicando a los fueguinos, haciéndonos pagar impuestos directos como Ganancias, de manera progresiva”, barajó.

“Macri avisó que iba a hacer esto y creo que está usando al sector industrial electrónico como cabeza de tuerca o cabeza de avanzada, para ir por el resto. El problema no son los impuestos internos que representan cuatro o cinco mil millones que se lleva ese sector, pero hay casi 33 mil millones según el PRO que cuesta la isla, y eso está en los impuestos al consumo, en los cien importadores que forman los precios de lo que consumen los fueguinos. Por eso me parece que detrás de esto viene otra cosa más grave, que es no sólo perder empleo industrial sino perder población, porque si acá se aplican todos los impuestos la situación en la provincia se va a volver socialmente difícil”, sostuvo.

“Creo que van hacia ese punto y me parece que hay una falta de comprensión de la verdadera naturaleza del régimen de promoción. Estas cosas hay que corregirlas y el estado tiene todas las herramientas, porque se puede controlar a todos los que están pervirtiendo el régimen de promoción y a los que están vendiendo en el exterior los productos que fabrican acá a un precio excesivo”, afirmó.

“Hay que abrir el sistema y permitir la competencia, dejar ingresar más industriales a la provincia, y es curioso que esto no pase, porque la misma Carrió presentó la ley de defensa de la competencia. Eso se puede hacer de un día para otro, y no se hace porque se está defendiendo a industrias automotrices internacionales. Esto lo hacía el gobierno de Kirchner y ahora lo hace el gobierno de Macri”, sentenció.

“Hay que decirles la verdad a los fueguinos lo que está pasando y no comprar más globos de colores, porque están discutiendo la chiquita, un problema que le interesa a ocho o diez empresarios que amenazan con terminar con el empleo. Pero esto se puede resolver de una manera más global y para eso hay que pensar en dejar de favorecer a algunos, para favorecer a las mayorías”, concluyó.

Fuente: Sur 54

