Martínez sobre la escuela de Puerto Almanza: “Esto es algo que los vecinos estaban esperando”

La iniciativa de nombrar “44 Héroes del Submarino ARA San Juan” la Escuela 6 Provincia de Entre Ríos, en Puerto Almanza, surgió de la legisladora Myriam Martínez, quién manifestó sentir “mucha emoción”, al saber que “en este recóndito lugar del país existe la primer escuela con este nombre”

Martínez realizó un trabajo “muy intenso desde el año 2012”, momento en el que presentó en la Legislatura un Proyecto para la construcción de la escuela y de una posta sanitaria.

“El proyecto, fue presentado en Labor Parlamentaria – Asunto 148/12 – y automáticamente fue enviado a archivo. No hubo posibilidad de discutirlo en una Comisión ya que, según algunos Legisladores, la construcción de una escuela era potestad del Ejecutivo. Sin embargo, desde el Gobierno de Ríos me decían que no iban a construir un edificio escolar por un solo niño”, recordó Martínez.

La escuela es el pilar de toda comunidad, donde hay una escuela, hay futuro “nunca dejé de insistir en la necesidad de contar con la escuelita y la posta sanitaria. Los niños de Puerto Almanza junto a sus familias, tienen derecho a la educación y a la salud, no hablamos de números, hablamos de personas”.

La Parlamentaria remarcó que “esto es algo que los vecinos estaban esperando. Hace unos años había uno o dos niños escolarizados, ahora hay siete y en poco tiempo habrá muchos más” y agregó que “no es fácil vivir en una zona rural pero, si colaboramos desde nuestro lugar, lograremos que las familias se asienten definitivamente dejando de lado la incertidumbre del futuro de sus hijos”.

En relación a la denominación de la escuela, destacó el heroico trabajo que han llevado a cabo los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan “que hayan sido los propios vecinos del lugar que sugirieran este nombre es mucho más significativo. Embarga mucha emoción saber que en este recóndito lugar del país existe la primer escuela con este nombre”, finalizó.

