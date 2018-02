Más de 500 niños y niñas participan en la primera liga municipal de fútbol infantil

El fin de semana se puso en marcha la primera Liga Municipal de Fútbol Infantil organizada por el Instituto de Deporte de Ushuaia, en la que participan más de 500 niños y niñas de distintas instituciones y clubes de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo promover la vinculación e integración a través del juego de los participantes, que van de los 7 a los 13 años.

En la doble jornada inaugural los partidos de las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11 y Sub 13 se disputaron en la cancha de césped José “Cocol” Gómez, en el estadio Hugo Lumbreras y en la cancha de césped sintético de la plaza del barrio Los Pinos.

El vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte, Guillermo Navarro, destacó “la aceptación de esta iniciativa por parte de los clubes y la gran cantidad de jugadores”, y anticipó que “la intención es que una vez finalizado este campeonato a fines de abril, llamar a inscripción para una segunda edición”.

El funcionario valoró, además, que para poder jugar “los participantes tuvieron que realizarse el control médico en los consultorios de la Municipalidad”.

Navarro apuntó que “este torneo tiene la particularidad de no potenciar el espíritu competitivo si no trabajar lo pedagógico a partir de enseñarles las pautas del juego, y también no permitir insultos o chicanas ya sea por parte de los jugadores como de los padres”. Y agregó que “estas cuestiones que parecen común en el fútbol no las vamos a contemplar, y si es necesario parar el partido para hablarlo lo vamos a hacer”.

Finalmente, el vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte destacó la participación de las familias en los diferentes encuentros “alentando y apoyando a los chicos más allá de los resultados”.

