“No se pueden generar políticas a nivel nacional si se desconoce las problemáticas de cada provincia”

Manifestó la concejala electa Laura Avila en el marco del encuentro abierto de las Comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología del Frente de Todos, que se llevan adelante en el país y que en Tierra del Fuego.

Con la presencia de 150 participantes de toda la provincia, durante la jornada, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se evaluaron proyectos, propuestas e inquietudes que contribuirán a enriquecer la plataforma de gobierno para ambas áreas de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Avila expresó que “los equipos técnicos de ambas comisiones venían trabajando fuerte en lo que es el diagnóstico y la propuesta en ambas temáticas, y esta jornada nos permitió profundizar ese trabajo”, del cual “van a surgir propuestas muy importantes”.

En esa línea, opinó que “no se pueden generar políticas a nivel nacional si se desconoce las problemáticas que existen en cada provincia”, a la vez que destacó que “tiene gran importancia que la propuesta del Frente de Todos sea federal y que los proyectos se generen desde cada provincia”.

Por su parte, Juan Castelucci, rector de la UNTDF, valoró que “se está discutiendo un proyecto de proyecto político y de país, y vemos con gran alegría que ese proyecto se está federalizando”.

Remarcó que “quiero que nuestra Universidad discuta qué clase de ciencia queremos, por qué hacemos esa ciencia y, fundamentalmente, que sea para mejorar la calidad de vida de la gente”, a lo agregó que “si eso no tiene un desarrollo territorial no tiene sentido”.

“Para hacer ciencia por la ciencia pura hay otros institutos que lo pueden hacer, pero la Universidad además debe tener compromiso social para mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo de los más desprotegidos”, continuó.

Castelucci dijo que “estamos muy esperanzados en que a partir de diciembre haya un nuevo modelo de país y que gobiernen Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, pero apuntó que “ellos solos no pueden llevar adelante esa nueva etapa y por eso es tenemos que acompañarlos con Matías Rodríguez y Eugenia Duré como senadores nacionales, y con Rosana Bertone y José Ojeda como diputados para acompañar este proyecto”.

Voces sobre la salud

Dos de las figuras que participaron en la Comisión de Salud fueron los médicos sanitaristas Mario Rovere y Jorge Rachid, de amplia trayectoria en la salud pública nacional.

Rovere, quien fue viceministro de Salud durante la Presidencia de Cristina Kirchner, hizo hincapié en que “estamos frente a un debate nacional en el que hay dos proyectos de país, y la salud pública y la ciencia y tecnología dependen totalmente de un modelo de país”.

Apuntó que “son dos áreas que fueron degradadas por el Gobierno nacional” y por ello “recuperar el nivel ministerial de ambas implica una definición de proyecto de país y de política social”.

“Entendemos que la complejidad del país es enorme, la diversidad es muy grande y tenemos que luchar contra la fragmentación pero sin perder la identidad”, consideró el profesional, e indicó que “las soluciones son específicas sobre todo cuando pensamos en la orientación hacia la atención primaria y la salud comuinitaria, que tienen mucha marca local en relación a cómo se organizan las formas de participación, qué tipo de salud predominan y qué forma de respuesta se puede llegar a constituir en cada territorio”. Y concluyó: “Diría que es diferente Ushuaia de Río Grande, entonces cuánto más Chaco de Santa Cruz. Por eso es muy importante encontrar un texto que atrape toda esa diversidad y que la Nación asuma su rol indelegable, que es monitorear la equidad global del sistema de salud”.

A su vez, el doctor Rachid consideró que “las políticas en salud tiene que ver con el estado actual del sector y en el debate que damos no hay grietas sino dos modelos, el solidario y el de lucro”.

Sostuvo que “cuando hay una descentralización de la atención en la salud pública es porque hay una concepción de política ejecutiva con descentralización operativa” en la que “se pueda tener una política federal y nacional que protocolice los procedimientos y que reconozca zonas epidemiológicas” porque “no es lo mismo el despliegue sanitario en Ushuaia que en Jujuy”. Y en función de ello “hay que ser capaces de generar políticas nacionales para que cada compatriota tenga un sistema de atención acorde a sus circunstancias, acorde a las necesidades y dar respuesta”.

Fustigó que “el Ministerio de Salud haya sido vaciado, que no maneje ni el precio de los medicamentos sino que lo hace la Secretaría de Comercio, no maneja el ingreso de medicamentos al país, no maneja los riesgos de trabajo e invalidez, tampoco la atención médica del 43% que tienen obras sociales y del 17% que tiene PAMI”.

Además, indicó que “nosotros hablamos de la importancia en invertir en salud y Mauricio Macri lo llama gasto”, por lo que “tenemos que ser capaces de revertir esta situación”.

“El modelo solidario se construye con el hombre como eje de construcción y no con la macro economía. La salud no puede tener mercado, el medicamento no puede ser un bien del mercado sino un bien social y la salud es un derecho humano”, sentenció.

Yesica Garay, coordinadora de la Comisión de Salud, resaltó a su turno que “Alberto y Cristina nos están invitando a dar la discusión, nos invitan a sumar voces nuevas, nos están diciendo que tiene que ser con todos porque el país hay que sacarlo adelante entre todos y este proyecto, que es federal, es espléndido”.

“Estamos en Ushuaia discutiendo los mismos lineamientos que discuten muchos compañeros a nivel nacional, de aquí van a surgir propuestas que van a ir a un único documento que será elevando al equipo de salud de Alberto”, valoró.

Luego precisó que “tenemos una discusión muy importante que es la política de medicamentos, hay una subcomisión de Ambiente y Zoonosis y todo lo que tiene que ver con un sistema integrado y tecnología”.

Finalmente, mencionó que “es importante gestar un debate técnico, tener una masa crítica entre todos los trabajadores; es importante analizar dentro de lo local las dificultades que tenemos”.

Los aportes en ciencia y tecnología

La diputada nacional Daniela Castro, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, estuvo en Ushuaia para participar en el encuentro fueguino celebró que “en este marco de la Argentina que se viene, en esta ciudad se pueda discutir políticas y gestar discusiones para planificar”.

La parlamentaria explicó que “venimos discutiendo, proponiendo y analizando a lo largo y a lo ancho del país, en este caso las políticas de ciencias, tecnologías e innovación, que fue uno de los sectores más afectados por las políticas neoliberales de Macri”.

“Nosotros entendemos que con ciencia, tecnología e innovación podemos forjar una Argentina que realmente se desarrolle, que pueda producir más y que pueda también, como resultado de esa producción, distribuirla y hacer que cada ciudadano y ciudadana pueda vivir mejor”, amplió.

Finalmente, Castro señaló que “debatimos sobre distintos temase, entre ellos cómo recuperar el sistema de ciencia y tecnología, cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son los actores” y en este sentido “venimos hace tiempo considerando que los municipios son actores fundamentales para lo que viene a partir de generar políticas que tengan que ver con la ciencia y la tecnología”.

El coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Walter Bogado, observó que “hay una necesidad muy fuerte de la comunidad de participar, hay mucho por decir de parte de docentes, estudiantes e investigadores; acá habló la gente que trabaja todos los días en esto y la realidad va desde el llamo hacia arriba”.

En su comisión “quedó conformado un documento más que claro sobre la necesidad de reconfigurar el sistema científico tecnológico nacional que fue devastado en los últimos cuatro años, con un desfinanciamiento flagrante y una desangrado muy fuerte hacia las provincias”, detalló.

Además, “expusimos lo que venimos trabajando con el equipo, nos llevamos muchas inquietudes y esperamos sostener estos espacios porque esto no termina el 27 de octubre”.

Por último, Bogado destacó que Tierra del Fuego “tiene una ubicación geoestratégica fundamental, y si somos inteligentes nos podemos posicionar muy bien a nivel regional, nacional e internacional”.

