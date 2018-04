Paderne: “La única perito que sostuvo la preeclampsia fue sin fundamento científico”

El Dr. Raúl Paderne, abogado del ginecólogo Marcelo Torroba, acusado de mala praxis y abandono de persona, habló sobre el fallo absolutorio, a siete años de iniciado el proceso, si bien puede haber casación y definirse en el Superior Tribunal, celebró la absolución.

“Esperaba” esta definición del tribunal oral, si bien se dio con voto dividido, porque “uno va percibiendo en el debate cómo impactan en cada uno de los jueces determinados testimonios o determinadas pericias. La verdad lo preveía”, dijo, y admitió que “hay posibilidad de un recurso de casación por parte del Ministerio público”, dijo el abogado.

No obstante, el letrado cargó contra la jueza que votó en disidencia y sobre todo contra la perito del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, que fundamentó la existencia de una preeclampsia que no fue atendida por el Dr. Marcelo Torroba y derivó en la muerte de su paciente.

“Yo tengo un profundo respeto por los jueces en general y por estos en particular”, dijo, pero cargó duramente contra “la disidencia de la Dra. Maiztegui Marcó, que es bastante asombrosa. Me cuesta mucho imaginar cómo pudo haber un voto en disidencia después de producida la prueba, pero tendrá sus razones y serán válidas de su punto de vista, por eso hay tres jueces”, los fundamentos van a estar el jueves de la semana que viene

Atribuyó la “confusión” generada sobre la existencia de preeclampsia a la pericia forense de una profesional de la Corte Suprema. “Estos casos se prestan a confusión porque algunos forenses son justificadores seriales de su inconsistencia, y no peritos -disparó-. Yo respeto a un perito que no me da la razón basado en la ciencia, lo que no puedo respetar es a una justificadora serial en este caso de inconsistencias científicas, que es lo que ocurrió en este caso”, sostuvo.

“Acá discutíamos si la persona que había fallecido había tenido o no una enfermedad previa, que era la preeclampsia. Tenía dos parámetros específicos para medir, que eran si había tenido tensión alta antes y proteinuria en orina, es decir determinada cantidad de proteína en orina en 24 horas. Ninguna de esas cosas había ocurrido, pero según la perito había preeclampsia porque un médico había dictado un certificado que no estaba incorporado al expediente y así lo decía. Uno no se enferma porque lo escriben en un certificado, sino porque hay síntomas y signos de la enfermedad”, argumentó.

Remarcó que “la única perito que sostuvo la preeclampsia fue la Dra. (Silvia) Palomero, sin fundamento científico”.

Había tres anátomopatólogos, el perito de parte, dos peritos obstetras y la Dra. Palomero por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la única que sostuvo la existencia de la preeclampsia. La historia clínica era de tres profesionales distintos, la Dra. Peralta, el Dr. Ibarreche y el Dr. Torroba, y en las tres historias clínicas nunca hubo un diagnóstico de preeclampsia. Lo que había ocurrido es que la Dra. Peralta, que atendió primariamente a la persona que fallece, había emitido una certificación donde le había dado diez días de reposo y había puesto ‘preeclampsia’, pero eso no estaba en la historia clínica. La Dra. Peralta dijo claramente que sospechó de esta patología, ordenó el reposo, pero luego la descartó”, dijo de la declaración de la médica, que fue acusada de falso testimonio por la Fiscalía.

“A mi criterio hubiese habido falso testimonio si la Dra. Peralta se presenta y dice que hubo preeclampsia. Nunca hubo un síntoma ni un signo. Ese certificado médico nunca estuvo incorporado a la historia clínica y el Dr. Torroba no lo conocía. A esto le ponen un perito que no está a la altura de las circunstancias y es una justificadora serial”, reiteró sobre la profesional de la Corte.

Atribuyó además “la responsabilidad de la dilación de este juicio”, que lleva siete años, a que “tres veces el tribunal insistió en el pedido a los peritos del cuerpo médico forense y no podían venir. Esta es la cuarta oportunidad y la verdad habrá que corregir este tipo de situaciones. En medio transcurrieron más de dos años. Esto se ha extendido en forma innecesaria por estos señores”, criticó.

“Si acá hubo preeclampsia, lo vieron solamente Maiztegui y Palomero”, sentenció Paderne respecto de la jueza que votó en disidencia y la perito oficial.

Fuente: Sur 54