Paquete de leyes: La UCR fueguina y representantes de diversos sectores exigen debate

Desde el comité Ushuaia de la UCR se realizó una convocatoria a distintos espacios sociales que debatieron sobre el paquete de leyes enviado a la Legislatura provincial con carácter de urgente. El presidente de la UCR destacó la convocatoria, “lo que habla de una comunidad que necesita debatir, entender y dar a conocer su punto de vista”, manifestó Sciurano.

“El primer punto al que queremos llegar es que se le quite el tratamiento de urgencia a estos proyectos para que puedan darse los debates. Hay una herramienta que es el art 97 de la Constitución Provincial que dice que quienes pueden convocar a sesión extraordinaria son el ejecutivo, la comisión de receso o un tercio de la cámara, o sea 5 legisladores. Considero que los proyectos son todos pasibles de estudio y de debate”, manifestó Federico Sciurano, Presidente de la UCR Tierra del Fuego al comienzo de la reunión y continuó diciendo que “he hablado con Loffler, en representación de la bancada del MPF, y me ha hecho saber que está dispuesto a firmar la nota solicitando la sesión extraordinaria. Me da esperanza que si se logra esto que al menos se dé el debate”.

En el encuentro surgió seriamente la preocupación por la pertinencia del artículo 111 de la Constitución Provincial que permitiría el manejo del trámite de urgencia en determinadas ocasiones solamente en período de sesiones.

“Bajo ningún punto de vista quiero enervar el ánimo de nadie, si creo que tenemos que lograr la mínima discusión de esto en la Legislatura, y organizándonos podemos garantizar que efectivamente la sesión se lleve adelante, donde se quite el trámite de urgencia, y que si hay voluntad política se pueden generar los espacios en las distintas comisiones para debatir cada tema”, manifestó el referente radical.

Representantes de la comisión de discapacidad de la CTA, de la Obra Social Tierra del Fuego, del sector legislativo, sindical e incluso jubilados; fueron haciendo el aporte punto a punto de un documento que finalmente fue suscripto a fin de reclamar el abordaje de estos asuntos de una forma más “participativa”.

Fuente: Actualidad TDF

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.