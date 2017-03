Paro de mujeres: “es un acontecimiento histórico”, afirmó Vuoto

El intendente Walter Vuoto declaró el asueto para el personal de la Municipalidad de Ushuaia en solidaridad con la convocatoria al paro internacional de mujeres, fundamentado centralmente en que el 8 de marzo “es un día en que se conmemora a la mujer trabajadora”.

Esta no es la primera vez que Vuoto revaloriza la problemática de género, ya que al asumir creó en el ámbito municipal la Secretaría de la Mujer.

La organización de las Naciones Unidas estableció el 2017 como el año de las mujeres “en un mundo laboral en transformación”, y para este 8 de marzo se están generando concentraciones, movilizaciones y marchas en más de 40 países por distintas organizaciones sociales, feministas, gremiales y de la comunidad en general.

“Este es un acontecimiento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres”, sostuvo Vuoto, y agregó que “en este sentido la Municipalidad de Ushuaia quiere hacer visible esta iniciativa y además expresar su solidaridad con todas las mujeres que participan de la convocatoria, y por eso se estableció y se convocó a una asamblea de trabajadoras municipales para las 12 del mediodía, coordinada por la Secretaría de la Mujer”.

En tanto, el asueto administrativo es a partir de las 14 horas “para hacer visible la situación de desigualdad que viven las mujeres en el ámbito laboral y para poder visibilizar el gran aporte que las mujeres hacen en el Municipio”, mientras que la asamblea será un espacio “para reflexionar sobre la violencia que existe en forma cotidiana sobre la mujer, no solo en relación a la violencia física sino también simbólica, psicológica y económica”, indicó el Intendente.

Las mujeres “tienen muchas veces una doble jornada o triple jornada laboral que es invisibilizada” porque “a las horas de trabajo se le suma el trabajo doméstico que generalmente recae sobre ellas”, amplió.

Por último, remarcó que el Municipio de Ushuaia “se pliega a esta convocatoria para generar mayor reflexión, mayor difusión y bajo el convencimiento de que vamos hacia la construcción de una institución comprometida con las políticas de género, no solo porque tiene un espacio jerarquizado como la Secretaría de la Mujer sino también porque se empiezan a planificar las políticas públicas desde una perspectiva de género, pensando la ciudad e incluyendo políticas que generen relaciones de equidad entre varones y mujeres”.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.