Pavimentación Av. Perito Moreno: “Acá no hay una contratación encubierta”, aseguró Vuoto

Ante la presentación realizada por el concejal Ricardo Garramuño (MPF), donde solicitó la intervención de la Sindicatura General por el proyecto de ampliación de la Av. Perito Moreno, argumentando irregularidades detectadas en los proyectos remitidos por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, la secretaria Legal y Técnica del municipio de Ushuaia, Victoria Vuoto, quién aseguró “que acá no hay una contratación encubierta, para nada, se hizo todo en el marco de la normativa”.

“El concejal Garramuño está en todo su derecho de hacer una presentación de estas características. Nosotros vamos a responder a los requerimientos que la Sindicatura formule y vamos a presentar el expediente que tienen los análisis de la comisión de evaluación de esta iniciativa quede alguna manera despeja las dudas que el concejal tiene en el plano jurídico y técnico”, explicó la funcionaria por Radio Provincia. En el plano jurídico aduce que si la iniciativa es privada tiene que ser afrontada con recursos privados y hay una confusión. Nosotros tenemos en la ciudad tres regímenes que conviven; la responsabilidad social empresaria, la asociación público- privada y la iniciativa privada. En la iniciativa privada, yo pongo los recursos, y el privado el proyecto, yo le permito al privado el diseño de determinados servicios u obras que son obligaciones mías”, precisó.

Vuoto aclaró además, que los pasos administrativos se realizaron conforme a la reglamentación “que nos ordena la normativa” y consideró que si “al concejal le huele a contratación directa, bueno que se presente a la Sindicatura porque es lo que corresponde”.

“Los fondos los afronta el municipio con recursos ordinarios y extraordinarios, que es la contribución por mejoras y no hay ninguna incompatibilidad en eso”, destacó.

“La Secretaria de Planificación evaluó que la complejidad del proyecto en 12 días podía ser evaluada y se podría haber hecho en 5 días, porque la legislación lo permite y esto absolutamente razonable”, sostuvo.

Por último, remarcó: “Acá no hay una contratación encubierta-tal fue lo expuesto por el Concejal Garramuño- para nada, se hizo todo en el marco de la normativa y no hay ningún elemento que le genere un perjuicio al municipio, al contrario si no aceptábamos la iniciativa privada no tendríamos obras”.

