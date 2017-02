Para Garramuño la ampliación de Av. Perito Moreno podría ser una contratación directa encubierta

Tras la declaraciones de la Secretaria Legal y Técnica del muncipio Victoria Vuoto, quién aseguró que “no hay ninguna contratación encubierta” en la Obra de ampliación de la Av Perito Moreno recientemente adjudicada, el concejal del Movimiento Popular Fueguino, Ricardo Garramuño ratificó que existen irregularidades y que podría tratarse de una contratación directa encubierta: “Acá no se ha querido que se presenten otras empresas”, manifestó y añadió que de no obtener respuestas de la Sindicatura antes de sesionar “se hará la interpelación al funcionario público a cargo”.

“Cuando se habla de que lo puede pagar la municipalidad por iniciativa privada, la ordenanza es demasiado clara cuando dice a costas y riesgo del oferente”, explicó el concejal por Radio Provincia.

“Me llamó la atención el corto plazo de 12 días, porque yo he mandado gente a la Casa de Ushuaia en Capital Federal y no estaban los pliegos para ser comprados. También Vuoto dijo que el proyecto lo realiza la empresa y por eso es iniciativa privada entonces yo me pregunto porque hay firmas de profesionales de la municipalidad en los planos”, cuestionó.

“Cuando esto se declara de interés municipal había incongruencias porque en un párrafo decía que se iba a pavimentar y en otro que iba a hormigonar, y que se declaraba de interés el anteproyecto que en la ordenanza municipal esto no existe”, argumentó.

“Si se tienen que apurar los plazos porque se nos viene el invierno y sacamos una declaración de interés con iniciativa privada en noviembre y no se ingresó en el presupuesto municipal el pago que tiene que hacer el municipio sobre esta obra, el 2 de enero llaman a licitación y el 6 de enero a sesión especial ¿nos es sospechoso eso? Estas situaciones generan muchas dudas”, dijo.

“Todo lo que está especificado ahí técnicamente tiene el respaldo de Mariano Pombo. Mínimamente tenemos que conocer antecedentes de la empresa para el bien de esta obra que está encuadrada como ellos han querido”, apuntó.

“Es muy poco tiempo 12 días para licitar y más, si los pliegos llegaron la semana pasada a Capital Federal , acá no se ha querido que se presenten otras empresas, para hacer una obra de estas características seguramente 12 días no son”, consideró.

Por último sostuvo que “además no están los pluviales, ni las rotondas del video, tampoco la colectora y esto debe ser analizado en el Concejo Deliberante y el paso a seguir de no tener respuestas antes de la sesión, de la Sindicatura, será la interpelación del funcionario público a cargo”.

