Pavimentación de Av. Perito Moreno: “Se cumplieron todos los pasos que establecen las ordenanzas”

La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi afirmó, sobre la marcha del proyecto de obra de la ampliación de la avenida Perito Moreno, que “la obra se adjudicó y administrativamente nos encontramos en el trámite de la firma de contrato, para ello hemos solicitado documentación a la empresa y prontamente se firmará el mismo”.

La obra se extenderá desde Gendarme Argentino hasta Eva Perón, a lo largo de 1.400 metros, pero duplicando su superficie ya que se construirá doble carril por mano. La importante arteria que vincula la zona industrial de la ciudad y los barrios del este con el centro y el puerto, tendrá un ancho de 13.5 metros. “Es una obra fundamental para la circulación de ese sector de la ciudad y alivia mucho lo que es el flujo de la zona céntrica. Es un cambio profundo para la circulación de vehículos, especialmente en horas pico”, explicó Muñiz Siccardi.

En cuanto a las condiciones de adjudicación, explicó la funcionaria que “se cumplieron todos los pasos establecidos por la ordenanza madre, que es la de iniciativa privada que establece cada paso a seguir y no hay ningún direccionamiento, como dijeron durante la semana pasada”.

Sostuvo que la licitación se realizó “en base a lo aprobado por el Concejo Deliberante, los pliegos debían ser realizados por la Municipalidad y así se hizo, con la firma de profesionales municipales”. Indicó además que “en cuanto las dudas generadas por el concejal, que se opuso inclusive a todos los proyectos que tuvieron tratamiento legislativo y que dan origen a esta obra fundamental para la ciudad, es importante señalar que la licitación se publicó, vinieron a tomar vista del expediente otras empresas, las cuales no realizaron ningún pedido de prórroga para la apertura de ofertas a este Municipio”.

Muñiz Siccardi aseguró que “si hubieran tenido interés, hubieran llevado adelante algún pedido de prórroga. Esto pasa ha pasado en otras licitaciones que lleva adelante el Municipio, de las cuales en una de ellas se ha accedido a esta solicitud”.

“No se puede confundir iniciativa privada con responsabilidad social empresaria. Está claro que no se hace de forma gratuita ninguna de las iniciativas privadas, porque no es responsabilidad social empresarial. Acá no vamos a poner un peaje en la Perito Moreno para establecer las tarifas, lo que se ha hecho a costo y riesgo de la empresa, es el proyecto de la obra y también el 85 % de la financiación de esta obra. Lo cual no es menor, porque en un plazo de 5 meses se va a invertir un monto de 43 millones y la Municipalidad ha obtenido una financiación de una tasa de un 23 %, que ronda dentro de la tasa prevista en la ley de obra pública, cuando habla que hay que pagar intereses por los certificados de obra”, indicó.

Sobre la obra en sí misma y próxima a comenzar, se adelantó que “el curado se va a llevar a cabo de acuerdo a las condiciones climáticas de ese momento. Si va a haber condiciones climáticas óptimas, no será necesario el acelerante. Lo que manda es la calidad del hormigón, está garantizado el control para la obra que se lleve adelante, el Estado no va admitir algo que este mal hecho, para eso se va a llevar adelante el control necesario”.

Toda la obra va a ser dirigida y controlada por el personal de planta de la municipalidad, manteniendo las exigencias del pliego.

