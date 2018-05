Pesca en el Atlántico Sur: “Rechazar un asunto sin haberlo leído me parece irresponsable”, dijo Bertotto

Este miércoles se impulsó una resolución en el Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, rechazando el acuerdo Foradori Duncan y manifestándose sobre el tema Malvinas. El concejal del PRO, Tomás Bertotto, advirtió que “sin un análisis no podemos manifestarnos sin riesgo a equivocarnos en temas tan sensibles”.

El concejal Tomás Bertotto (Pro-Cambiemos) se refirió a la resolución aprobada este miércoles durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia, sobre lo que manifestó “a mí me pareció que cualquier asunto que se presente sobre tablas en principio no permite el análisis correspondiente. Sin un debido proceso de análisis no podemos manifestarnos sin riesgo a equivocarnos en temas tan sensibles como el tema Malvinas”.

“El pedido de resolución constaba de 5 artículos, acompañé en general, y en lo particular pedí una hora para evaluarlo porque necesitaba la opinión del Observatorio Malvinas, pedí una reunión con el canciller que la tendré en los futuros días”, añadió.

Para el concejal “rechazar un asunto sin haberlo leído me parece irresponsable y desprestigia a nuestra institución. No me concedieron la hora que pedí, de todas maneras pedí corregir el articulo 1 que hablaba de maniobras enmascaradas porque si alguien entiende que hay maniobras enmascaradas para favorecer al Reino Unido, más que un rechazo hay que hacer una denuncia penal por traición a la patria. Sino, es una manifestación política”.

“Me parecía una acusación muy grave, se modificó esa palabra. Pedí algunas modificaciones más y en general acompañé el pedido de resolución, pero entiendo que un asunto tan sensible debe tratarse más responsablemente”, concluyó.

Fuente: Sur 54

