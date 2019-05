Por una denuncia del municipio, la Jueza ordenó desalojo y embargo de una mamá y su pequeño hijo

Yanina Vanesa Chanampa, una joven madre que perdió el trabajo hace cuatro meses y no puede alquilar, será desaloja del predio que ocupa en el barrio Barba de Viejo. Además le trabaron embargo por 20 mil pesos. Fue por una denuncia presentada por la Municipalidad de Ushuaia a raíz de la ocupación de un predio fiscal.

“Tengo mi casita en Barba de Viejo y anoche vinieron a traerme un escrito del Juzgado que decía que me tenía que presentar hoy. Decían que era solamente para firmar unos papeles, que no era nada importante. Pero cuando me acerqué era la resolución de la jueza para que se empezara con el juicio, me piden 20 mil pesos de embargo y lo último que pide es el desalojo inmediato”, señaló la joven mamá.

Dijo que la causa se inició “por una denuncia del Municipio y ya es una causa penal”. Contó que vive sola con su hijo de tres años y que se quedó “sin trabajo hace cuatro meses, tenía un trabajo hace cuatro años en un hotel pero me quedé sin ese trabajo. Estaba alquilando y no lo pude pagar más”, afirmó.

Vanesa Chanampa cuenta que entonces decidió ocupar ese predio y aseguró que desde la Municipalidad de Ushuaia “solamente me ofrecen pagar un hotel durante seis meses, pero después me quedo en la calle de nuevo y yo estoy sin trabajo”, remarcó.

La joven advierte que además, por esa misma circunstancia, no está en condiciones de hacer frente al pago de los 20 mil pesos que le embarga el Poder Judicial por orden de la Dra. María Cristina Barrionuevo. “Tampoco tengo ningún bien como para que me embarguen”, agregó.

Mencionó que está acompañada con vecinos que se solidarizan “de acá de Barba de Viejo y referentes de otros barrios que están acá”. Para finalizar relató que tiene a sus padres, pero no pueden asistirla porque no tienen las condiciones para hacerlo. “Estuve un tiempo con mi mamá pero ella vive en una casa muy chica y está enferma”, aclaró.

Además trató de recurrir a un abogado particular “pero me pide 10 mil pesos para representarme y no tengo esa plata”. “Yo soy nacida en Ushuaia, antes de venir a instalarme acá presenté notas en Tierras, fui cuando no tenía trabajo a pedir una ayuda, pero me dijeron que no podían y que había mucha gente antes que yo en peores situaciones. Así que no me dieron ninguna respuesta y tuve que venir acá”, concluyó.

Fuente: Red 23

