Provisión de aguda por corte del gasoducto: “Estamos trabajando con total normalidad”

El presidente de la DPOSS Guillermo Worman aseguró que la provisión de agua potable se desarrolla “con total normalidad”en la ciudad Además aseguró que el comunicado que estuvo circulando a través las redes sociales “es absolutamente falso” y el agua “están en condiciones aptas para el consumo y sin riesgos para la salud”.

Worman explicó por Radio Provincia, “que el sábado los barrios que están cerca del hotel Ushuaia tuvieron entre las 19 y 22 horas alguna dificultad porque al no tener energía en la planta uno tuvimos dificultad para elevar agua a las cisternas de las terrazas , a la madrugada pudimos llevar un generador eléctrico a la planta y hasta ahora no hemos tenido problemas. El resto de la ciudad no tuvo inconvenientes y tenemos proyectado que todo transcurra con normalidad,

los corte de luz proyectados no nos afectan en cuanto a la distribución de agua”.

“Las plantas no usan gas para el proceso de potabilización y distribución”, destacó. y

Worman también remarcó “que la cadena que anduvo circulando es absolutamente falsa y no hay ningún riesgo para la salud de los usuarios, quiero llevarle tranquilidad a la gente. Pueden consumirla, bañarse, higienizar sus hogares y alimentos no hay ningún tipo de inconveniente, el agua es absolutamente apta para consumir”.

“Ayer por todos los medios tratamos de contestar las dudas, a través de mensaje, de la página de la DPOSS y por Facebook para llevar tranquilidad a la gente, porque favor si tiene alguna inquietud, puede acercarse pero no hay ningún tipo de inconveniente con agua”, finalizó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.