Quedará libre el hombre acusado de haber intoxicado a una beba con cocaína

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó parcialmente el procesamiento dictado contra Ramón de la Cruz León de 40 años, quien se encuentra detenido por haber colocado cocaína en el yogurt de una beba de 13 meses de vida durante una fiesta en un domicilio particular.

El mismo recuperará la libertad en las próximas horas debido a que la Cámara consideró excesivo que se lo procesara por tentativa de homicidio y sugirió un cambio en la calificación legal por una más leve.

La decisión de los camaristas penales obligó a la jueza María Cristina Barrionuevo a dictar en las últimas horas una nueva resolución y cambió la imputación por el delito de lesiones graves con dolo eventual. La misma figura se le aplicó a la madre de la beba quien se encontraba en libertad aunque procesada como coautora.

El 30 de junio Barrionuevo había procesado y ordenado la prisión preventiva de Ramón de la Cruz León por considerarlo, junto a la madre de 19 años de la beba, probables autores del delito de homicidio simple en grado de tentativa. Tras el procesamiento De la Cruz fue detenido, dado que el peligro de fuga que se encontraba latente, por no contar con arraigo en la Provincia, ya que reside en Ushuaia desde hace escasos meses.

Pero ahora junto el con cambio de calificación del delito, Barrionuevo dispuso la libertad del hombre, la cual se efectivizará una vez que fije domicilio real y fehaciente. Esto podría suceder durante la presente jornada, aunque De la Cruz no podrá salir del país por recaer una prohibición de dicha acción sobre el mismo.

En tanto, la madre de la beba, que si bien estaba en libertad, ya se había dicho que no se advertía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, ya que si bien no posee trabajo cuenta con la ayuda de sus familiares, y posee arraigo.

No obstante continuarán vigentes estrictas pautas de conducta tales como la prohibición de acercamiento y contacto de cualquier modo, respecto de la menor en su domicilio y respecto del grupo familiar que tiene a su cargo el cuidado de la bebe, como así también respecto de su mamá, su hermana y la pareja de ésta.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

