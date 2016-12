Realizarán 60 soluciones habitacionales para los enfermeros

La gobernadora Rosana Bertone suscribió este miércoles con la secretaria Adjunta del Sindicato Unificado de Enfermeros Fueguinos (SUEF), María del Carmen Brandan y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Luis Cárdenas, un convenio por el cual el IPV efectuará todas las acciones concernientes al proyecto de construcción de 60 soluciones habitacionales, que serán destinadas a los adjudicatarios designados por el sindicato.

Este convenio que beneficiará a 60 familias fueguinas, se realizará en los terrenos del barrio “Barrancas del Río Pipo” que previamente recibió el SUEF y tiene el apoyo de la Gobernadora desde el año 2012 cuando comenzaron a tramitar la edificación.

Los enfermeros presentes reconocieron el apoyo histórico de Bertone en la conformación del sindicato y la adecuación de las estructuras hospitalarias. En la reunión el SUEF agradeció la decisión del Gobierno, de financiar la ‘Diplomatura en Salud y Derecho’ que se impartirá junto al Instituto de Derecho Administrativo y la Universidad Austral en la ciudad de Río Grande.

La Secretaria Adjunta del SUEF expresó que “hoy es un día más que importante para nosotros que hace más de 4 años que estamos en lucha para concretar hoy este convenio, estamos muy felices” agregando que “estas 60 soluciones habitacionales son muy anheladas por los enfermeros y este año gracias a la Gobernadora es un sueño cumplido, el primero barrio de enfermeros de la Argentina”.

“Este año los cambios se vieron, hubo ingresos de personal que era muy necesario, si bien no cubrimos todas las vacantes, pero estamos en el camino de lograrlo y todos los días hacemos un pasito más”, remarcó María Brandan y agregó que “tuvimos los insumos que años anteriores no teníamos y sin ellos no podíamos trabajar adecuadamente”.

Por su parte, el presidente del IPV explicó que “la responsabilidad del Instituto es lograr las líneas de financiamiento de Nación para poder entregarles a los enfermeros la tan anhelada vivienda propia” y adelantó que para los enfermeros de Río Grande “estamos trabajando para hacer el mismo camino, hay muchas cuestiones técnicas y fiscales de por medio pero estamos haciendo todo lo posible por solucionarlas”.

Este proyecto de viviendas es un avance más por llevar el sistema de salud de Tierra del Fuego al nivel de excelencia que la gobernadora Bertone planteó como objetivo de su gestión.

