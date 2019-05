Reclamos en el IPV: “No es político, es una deuda, es un reclamo justo”, aclaro Chocobar

Los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda continúan reclamando la incorporación de 3012 pesos al básico y el reconocimiento de los profesionales. Además, cuestionan el accionar del presidente del ente, Gustavo Vásquez, a quien acusan de “persecución al gremio y los trabajadores”.

El reclamo encabezado por ATE, que comenzó el miércoles 29 con el paro de la CGT, continúa hoy en las oficinas y pasillos del Instituto.

Jonatan Chocobar, secretario de Acción Política de ATE, dijo por Radio Provincia que se decidió seguir con “la lucha que veníamos llevando en el IPV por la falta de respuestas al pedido de los compañeros con respecto al decreto 741/2017 que sigue en discusión”. Además los profesionales del área reclaman que se los reconozca.

En esa línea, el dirigente pidió al presidente que deje de perseguir “a los compañeros”, que “deje de hacer cosas que no tiene que hacer”. “Que no publique más contra el sindicato y que no amenace a los compañeros que se reúnen en charlas informativas”.

Los reclamos que vienen realizando los trabajadores ya llevan más de dos meses, por lo que Chocobar aclaró que no es político, “sí se llegó hasta acá es porque no nos dieron las respuestas como corresponde. Hace dos meses que venimos reclamando y haciendo un pedido serio”. Esto “no político”, reiteró “sino más bien, “es una deuda, es un reclamo justo para todos -Ushuaia y Río Grande, porque esto no puede seguir así”.

En ese sentido, mencionó que un expediente no se puede haber perdido hace dos años, “es una vergüenza”.

Finalmente, el secretario cargó contra Vázquez a quien acusó de perseguir al gremio y a los trabajadores, como así también responsabilizó de desmanejos en adjudicaciones de viviendas y los recuperos de las obras.

