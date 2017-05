Recuperación de 70 hectáreas: Fernández destacó el “trabajo conjunto” con vecinos

La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Teresa Fernández, valoró el trabajo que se realizó en conjunto con privados y que permitió a la ciudad recuperar 70 hectáreas que serán destinadas a urbanizaciones.

Fernández explicó que “cuando empezamos con todo este proceso que derivó en la urbanización general San Martín, que incluía la recuperación de tierras, hicimos un relevamiento y comenzamos a dialogar con las personas que ocupaban algunos espacios desde hace años, y pudimos llegar a un entendimiento”, y valoró que “este trabajo lleva más de un año y dio sus frutos, hubo un trabajo en conjunto, hubo diálogo y evitamos el enfrentamiento”.

Para dimensionar la cantidad de tierra recuperada, la funcionaria remarcó que “los primeros 500 lotes asignados a vecinos que integraban la demanda de tierras, con el equipamiento comunitario proyectado, equivalen a unas 50 hectáreas”.

Precisó que “esas 70 hectáreas estaban en manos de dos vecinos y estaban destinadas a proyectos productivos que no se concretaron, o bien no se presentaron los proyectos”, a lo que sumó que “hubo una serie de circunstancias particulares, también responsabilidades de los vecinos y en otros casos responsabilidad de la Municipalidad, que en su momento no permitió el desarrollo de los proyectos”.

“Lo importante es que aunamos esfuerzos, sumamos voluntades y recuperamos tierras que son fundamentales para dar respuesta a la demanda de los vecinos”, enfatizó Fernández.

Por último, la titular de Hábitat apuntó que “estamos trabajando no solo para la generación de nuevas urbanizaciones, también lo hacemos para la recuperación de mucha tierra que debería estar en manos de la Municipalidad, la cual va a ser distribuida entre los vecinos de acuerdo a la decisión política que tomó el intendente Walter Vuoto”.

