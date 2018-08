Romano celebró la adhesión a la Ley Antidoping

Tras adherir a la Ley Antidoping el concejal radical Juan Manuel Romano manifestó su parecer respecto a la norma y dijo que “es una enfermedad que gran parte de nosotros sufre desde lo personal porque tiene un amigo, un familiar, un conocido que la padece. Desde mi experiencia personal no solo adhiero a la ley y me pongo a disposición sino que pretendo que esta norma introduzca un debate y un tratamiento serio y sostenido de la enfermedad desde el Estado”.

La ordenanza aprobada contempla aspectos propuestos por el concejal Silvio Bocchicchio, a lo que Romano se refirió diciendo que “entendemos y reconocemos las falencias que señala el concejal Bocchicchio a quien felicitamos por sus aportes a la norma. Pero me gustaría que este sea el puntapié para un debate más profundo que no solo contemple el antidoping a funcionarios sino que plantee que hace el Estado para prevenir y tratar las adicciones. Y me lo pregunto habiendo vivido desde lo personal situaciones muy complejas por esta enfermedad que nos toca en mayor o menor medida a muchos, porque somos muchos los que lo sufrimos y los que tenemos un amigo, un hermano un hijo, un tío, un abuelo que sufre el flagelo de la droga, una enfermedad”.

Respecto al objetivo de la norma, el edil radical dijo no entender si “hablamos de persecución, de ética, de moral, de salud, de amor al prójimo o de que el Estado se hace cargo de lo que debe hacerse cargo en una problemática tan compleja como la droga”.

Romano aseguró que “es muy difícil expresarme sobre estos temas poniéndome como ejemplo, por supuesto que vamos a adherir y entendemos y pretendemos que sea el puntapié inicial para que se abra un debate de una enfermedad que nos toca a muchos y que necesitamos analizar desde diferentes aspectos: Qué pasa con el ser humano? Qué pasa con la familia de ese enfermo? Que pasa con los padres, con los abuelos? Está muy bien que los que tenemos un alto grado de responsabilidad a la hora de tomar decisiones lo hagamos con nuestra mayor exigencia y con plena lucidez. Pero estamos realmente haciéndonos cargo de un problema que todavía no pudimos resolver? Perdí muchos amigos en el camino por haber estado expuestos a esta enfermedad y porque el Estado tampoco se hizo responsable cuando debió hacerlo, quizás porque la misma enfermedad y la prevención no está tratada como debiera”.

“Ojalá podamos ir mas allá de si el funcionario consume marihuana, cocaína, drogas legales. Nosotros vamos a adherir, nos vamos a poner a disposición pero vamos también a pedir que nos ocupemos realmente de esta enfermedad, que no distingue clases, edades. Y se soluciona con profesionales, con afecto, con acompañamiento, no discriminando ni señalando”, finalizó Romano.

