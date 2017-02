Romano: “No vamos a votar ninguna ordenanza sobre tablas”

El Concejal Juan Manuel Romano (UCR) se refirió a la apertura de sesiones ordinarias que se realiza hoy en el Concejo Deliberante capitalino e indicó que espera “un discurso conciliador y esperanzador” del intendente Vuoto. Además anticipó que desde el bloque radical “no se votará ninguna ordenanza sobre tablas este año”.

“Estamos en un año complicado principalmente por la situación en la que se encuentra después de un año la ciudad y espero que el Ejecutivo pueda hacerse de las herramientas necesarias para ir encontrando soluciones que en muchos casos aún estamos esperando poder visibilizar esa resoluciones en materia de servicios y mantenimiento”, evaluó el edil por Radio Provincia.

“Estamos muy expectantes por el discurso del intendente, entiendo que tiene que ser un discurso esperanzador donde realmente podamos ponernos los pantalones largos y empezar a solucionar los problemas de los vecinos. Espero que apunte a la búsqueda de soluciones. El año de gracia ya ha pasado, y la gente las necesita”, consideró.

“Es necesario encontrar los consensos para poder tener las normas necesarias para la ciudad. Al día de la fecha no se ha utilizado en plenitud, todo el paquete de herramientas que se ha brindado desde el Concejo Deliberante, las han tenido absolutamente a todas, no ha habido un solo palo en la rueda para que el Ejecutivo no haya podido llevar adelante alguna gestión. Entendemos que ese va a ser el desafío”, manifestó Romano.

“El no por el no hace daño , ahora cuando las normas se pueden debatir, que para eso existen las Comisiones, siempre llegamos a buen puerto. Hay que poder encontrar los consensos y para eso necesitamos discursos conciliadores y esperanzadores en donde entre todos podamos sacar la ciudad adelante”, dijo.

“Nosotros, desde nuestro bloque (UCR), no vamos a votar ninguna ordenanza sobre tablas este año , todo lo que se pueda debatir debe hacerse con el tiempo que corresponde, la urgencia hay que preverla”, concluyó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.