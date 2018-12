Romano: “La discusión por el presupuesto demostró madurez institucional y capacidad de consenso”

El día miércoles 12 de diciembre se realizó la última sesión ordinaria del 2018. Se trató y aprobó el presupuesto municipal para el 2019.

En relación a este tema el concejal Juan Manuel Romano dijo que “es importante resaltar que este proyecto de presupuesto que estamos aprobando, se discutió, se modificó y refleja obras pedidas por los vecinos de Ushuaia. Claramente es mejor que lo que se mandó originalmente, y además cada uno de los actores políticos y sociales pudo explicar y justificar lo presentado. El Ejecutivo hizo el proyecto que creía mejor, los concejales lo discutimos y escuchando a los vecinos pedimos modificarlo, y ahora lo aprobamos, brindando la herramienta al Ejecutivo, y reservándonos la instancia de control, como corresponde”.

“Acá nadie ocupa lugares que no tiene que ocupar. Lo digo para diferenciar la búsqueda de consenso y discusión que se da acá y lo que estuvimos escuchando en estos días con el tratamiento del presupuesto en Rio Grande, donde se trató de paralizar la capacidad del Ejecutivo de gestionar obras y acciones para la ciudad”, dijo Romano.

Acerca del trabajo en comisión con el presupuesto, Romano detalló que “más de un mes debatimos y analizamos el presupuesto 2019 con la presencia de funcionarios y el Secretario de Gobierno que acompañó a todas las áreas. Desde la primera reunión pedimos cambios y el Ejecutivo accedió, pedimos que se incluyan obras, que se baje la deuda y otros cambios que fueron contemplados, tenemos el compromiso de incorporar sectores en el banco de obras. No hay que escaparle al diálogo y a la discusión”.

“El presupuesto es la herramienta que marca lo que se llevará adelante, específicamente en la actualidad se suma la particularidad de un contexto nacional que cambia permanentemente. Para poder gestionar se necesitan recursos y para eso se necesita un presupuesto. Si no tenemos un presupuesto aprobado y necesitamos un reconducido, caemos en un error, porque esto no es el proceso que corresponde y que permite el seguimiento que merece. Pongamos en valor lo que pasó en nuestro Concejo Deliberante, la voluntad del Ejecutivo, la búsqueda permanente de consenso. El presupuesto de la ciudad es lo que nos permite realizar, visibilizar y entender las políticas que se van a llevar adelante. Un presupuesto es planificar, programar, es controlar, es seguir y evaluar. Tenemos un presupuesto con los cambios que hemos pedido, se redujo el monto del pedido de deuda, el pedido de empréstito va a ir con un proyecto aparte. No concibo controlar o evaluar una gestión sin un presupuesto aprobado. Vamos a controlar como lo hemos hecho desde hace muchos años”, finalizó Romano para luego proceder a la votación que dio por aprobado el presupuesto.

