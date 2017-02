Romano se reunió con el representante de Gas Sartini

En el marco de las reuniones que viene teniendo por la provisión de gas envasado el miércoles 22 de febrero el concejal Juan Manuel Romano se reunió con el gerente de Sartini Gas, Rody Rodríguez. “El estado de las calles y tener materia prima es lo que más nos preocupa. Necesitamos trabajar previamente para poder transportar el gas envasado”, dijeron desde la empresa.

“Me parece muy bien la preocupación y que empecemos a planificar el tema de la provisión de gas con tiempo porque es un tema delicado que involucra a muchos vecinos de nuestra ciudad”, aseguró Rodríguez.

El concejal Romano manifestó respecto a la reunión que “nos preocupa este tema porque sabemos que si lo vemos con tiempo hay algunas cosas que podemos simplificar, por eso convocamos a reunión a Sartini y a Gas Austral para que -con trabajo en conjunto- tratemos de facilitar todo lo que podamos para que a la gente le llegue el gas envasado en tiempo y forma”.

“Somos una provincia productora de gas y no se tiene en cuenta la demanda interna de Tierra del Fuego sino que se saca a otras provincias. Sumado a eso hay situaciones específicas como que del 7 de marzo a 4 de abril la planta de YPF deja de operar, lo que nos va a dejar sin provisión en ese lapso porque no hay alternativas posibles”, continuó el representante de Sartini, “la provincia, a través de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos a cargo de Nogar, debería garantizar la provisión de gas y es algo que no vemos que vaya a pasar en situaciones extremas. Nosotros invertimos mucho dinero mejorando los vehículos, el almacenamiento y la distribución, invertimos más de 2 millones de dólares para mejorar y es complicado que ahora no tengamos garantizado el producto”.

“Vamos a coordinar una reunión con el Ejecutivo Municipal y representantes de Gas Austral y Sartini para ver cómo podemos facilitar y ayudar para que la provisión de gas envasado pueda ser planificada y ordenada en este año”, finalizó Romano.

